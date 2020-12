LLes nouveaux drames de Grey’s Anatomy seront les plus réels, à tel point qu’ils affronteront Meredith Gray et ses collègues. La saison 17 de la série présente des défis sans précédent pour le personnel médical du Grey Sloan Memorial: tout le monde sera affecté directement par des situations extrêmes causées pour la pandémie COVID-19.

Le premier épisode de la nouvelle saison de la série médicale la plus acclamée arrive sur Sony Channel le 9 février à 21h00 et se déroule en avril 2020, une période au cours de laquelle le monde était déjà confronté à la plus grande pandémie. des derniers temps.

Maintenir son engagement à être un drame fictif traitant de vrais problèmes, Grey’s Anatomy explorera tout au long de cette nouvelle année ce problème très actuel dans la vie de ceux qui travaillent à sauver des vies. Dès le début, la protagoniste Meredith Gray (Ellen Pompeo) est confrontée au dilemme de se remettre d’une maladie ou de prendre soin de ses patients.

Le public suivra le drame quotidien vécu par les professionnels de santé: peur, fatigue, surpeuplement des lits, décès, manque d’équipements et d’infrastructures. Lors de la première, les téléspectateurs pourront suivre tous les changements et protocoles adoptés par l’hôpital pour recevoir les patients infectés. De plus, un adolescent dans un état grave arrive à l’hôpital, qui ne donne la priorité qu’aux cas de COVID, victime d’un incendie dans la station 19 spin-off de Grey’s, qui raconte la vie quotidienne des pompiers de la ville de Seattle.

La nouvelle saison promet d’être marquée par l’apparition de personnages anciens et aimés, d’innombrables flashbacks, des trahisons entre les partenaires bien-aimés du public, des relations nouvelles et inattendues, plus – bien sûr, beaucoup de drame et beaucoup d’excitation. Grey’s Anatomy est diffusé dans plus de 250 pays et est l’une des séries les plus récompensées aujourd’hui, récompensée par les Emmy et Golden Globe Awards.

Source: Excelsior