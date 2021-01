C

Les vaccins oronavirus peuvent ne pas empêcher complètement les gens de transmettre le virus à d’autres et les personnes qui ont reçu le vaccin devraient continuer à respecter les restrictions de verrouillage, a déclaré le médecin-chef adjoint pour l’Angleterre.

Le professeur Jonathan Van-Tam a déclaré que si ceux qui ont été vaccinés commencent à se détendre parce qu’ils sont protégés, ils risquent de mettre en danger ceux qui se situent plus bas dans la liste des priorités qui ont encore besoin d’être vaccinés.

Son avertissement est intervenu alors que les derniers chiffres du gouvernement montraient que le nombre de personnes recevant la première dose de vaccin à travers le Royaume-Uni a dépassé 5,8 millions, avec un record de 478 248 recevant le vaccin en une seule journée.

* Les personnes arrivant au Royaume-Uni de l’étranger pourraient être tenues de se mettre en quarantaine dans un hôtel, selon un certain nombre de journaux du dimanche, le Cabinet étant divisé sur le point de savoir si la politique doit s’appliquer à toutes les arrivées ou simplement à ceux qui reviennent des hotspots de coronavirus.

* Un collectif représentant plus de 400 écoles publiques et privées a proposé de vacciner tous les enseignants et le personnel de soutien pédagogique d’Angleterre au cours du semestre de février dans une lettre à Boris Johnson, a indiqué le Mail on Sunday.

* Selon le Sunday Telegraph, au moins huit programmes de passeport vaccinal ont reçu un financement gouvernemental d’un montant total de 450 000 £ jusqu’au 1er janvier, bien que le ministre Michael Gove ait précédemment déclaré que ces certificats n’étaient «pas le plan».

Le professeur Van-Tam, écrivant dans le Telegraph, a déclaré que l’on ne savait toujours pas si les personnes qui avaient été vaccinées pouvaient encore transmettre le virus à d’autres, même si elles étaient protégées de tomber elles-mêmes malades.

M. Van-Tam a déclaré que les personnes qui ont reçu le vaccin devront suivre les règles " pendant un peu plus longtemps "

«Ainsi, même après avoir reçu les deux doses de vaccin, vous pouvez toujours donner Covid à quelqu’un d’autre et les chaînes de transmission continueront alors», écrit-il.

«Si vous changez de comportement, vous pourriez toujours propager le virus, maintenir le nombre de cas à un niveau élevé et mettre en danger d’autres personnes qui ont également besoin de leur vaccin mais qui sont plus loin dans la file.

«Que quelqu’un ait été vacciné ou non, il est essentiel que tout le monde suive les restrictions nationales et les conseils de santé publique, car la protection prend jusqu’à trois semaines pour entrer en vigueur et nous ne connaissons pas encore l’impact des vaccins sur la transmission.

“Le vaccin a apporté beaucoup d’espoir et nous sommes dans la dernière étape de la pandémie, mais pour l’instant, vaccinés ou non, nous devons encore suivre les directives un peu plus longtemps.”

Par ailleurs, 32 autres sites de vaccination devraient ouvrir à travers le pays cette semaine, dont un au musée rendu célèbre par l’ensemble de la série télévisée à succès Peaky Blinders.

Les sites comprennent le Black Country Living Museum à Dudley, qui figurait dans l’émission de télévision de longue date, un hippodrome, un stade de football et un ancien magasin Ikea.

Le professeur Van-Tam a également riposté aux médecins qui ont critiqué la décision d’étendre l’écart entre la première et la deuxième dose du vaccin à 12 semaines.

La British Medical Association a écrit au médecin-chef de l’Angleterre pour lui demander de repenser, disant que dans le cas du vaccin Pfizer-BioNTech, un délai maximum de six semaines avait été mandaté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le professeur Van-Tam a déclaré que l’élargissement de l’écart était le moyen le plus rapide d’administrer une première dose à autant de personnes que possible le plus rapidement possible.

Il a déclaré: “Mais ce qu’aucun de ceux-ci (qui posent des questions raisonnables) ne me dira, c’est: qui sur la liste à risque devrait souffrir d’un accès plus lent à sa première dose afin que quelqu’un d’autre qui a déjà eu une dose (et donc la plupart des protection) peut obtenir une seconde? ”

Le président du conseil de la BMA, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré que s’il comprenait la «justification» de la décision, aucun autre pays n’adoptait l’approche du Royaume-Uni.

“Nous pensons que la flexibilité offerte par l’OMS de s’étendre à 42 jours est trop étirée pour passer de six semaines à 12 semaines”, a-t-il déclaré.

“Évidemment, la protection ne disparaîtra pas après six semaines, mais ce que nous ne savons pas, c’est quel niveau de protection sera offert. Nous ne devrions pas extrapoler des données là où nous ne les avons pas.”

Pendant ce temps, il est rapporté que les écoles en Angleterre ne rouvriront pas complètement le mois prochain – et pourraient ne pas revenir avant les vacances de Pâques.

Le Sunday Times a déclaré que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, devait exclure un retour en classe après la pause de mi-session de février et préparerait les parents à une période prolongée d’enseignement à domicile.

Pas plus tard que jeudi, M. Williamson a déclaré qu’il espérait que les écoles seraient en mesure de rouvrir avant Pâques, bien que Downing Street ait manifestement refusé d’approuver ses commentaires.