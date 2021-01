La lettre privée, vue par la BBC, a déclaré que les projets actuels de personnes attendant jusqu’à 12 semaines pour une deuxième dose – qui, selon le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, sont soutenus par les données d’une étude israélienne – sont “difficiles à justifier”.

Il a déclaré: “L’absence de tout soutien international à l’approche du Royaume-Uni est une source de profonde préoccupation et risque de saper la confiance du public et de la profession dans le programme de vaccination.”

Apparaissant aux côtés de Boris Johnson lors du briefing de Downing Street vendredi, le professeur Whitty a défendu la politique en disant qu’elle doublerait le nombre de personnes recevant des coups.

Il a déclaré que l’élargissement de l’écart était une “décision de santé publique” qui permettrait “à beaucoup plus de personnes d’être vaccinées beaucoup plus rapidement”.

Le Royaume-Uni prévoyait initialement de laisser 21 jours entre la première et la deuxième dose du vaccin Pfizer, qui est devenu le premier du pays à être administré aux personnes vulnérables après avoir reçu le feu vert début décembre.

Mais les responsables ont décidé d’augmenter l’écart entre les deux parties des vaccins Pfizer et Oxford-AstraZeneca à 12 semaines.

(

Le vaccin contre le coronavirus Pfizer en cours de préparation par le docteur Den Kay à la cathédrale de Salisbury avant d’être administré à un patient

/ PA)

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que la décision de prolonger l’attente faisait suite à un examen des données et était “conforme aux recommandations des quatre médecins en chef du Royaume-Uni”.

Dans la lettre, la BMA a déclaré qu’elle convenait que le vaccin devrait être mis en place “le plus rapidement possible”.

Mais il a appelé à une révision urgente de la stratégie du Royaume-Uni et a déclaré que l’écart entre la première et la deuxième dose devrait être réduit.

Le syndicat des médecins a déclaré que l’approche britannique “est devenue de plus en plus isolée au niveau international” et “s’avère de plus en plus difficile à justifier”.

Apparaissant sur BBC Breakfast, le président de la BMA, le Dr Chaand Nagpaul a soulevé des «préoccupations croissantes» selon lesquelles le vaccin pourrait devenir moins efficace lorsque les doses sont espacées de 12 semaines.

“De toute évidence, la protection ne disparaîtra pas après six semaines, mais ce que nous ne savons pas, c’est quel niveau de protection sera offert. [after that point],” il a dit.

“Nous ne devrions pas extrapoler des données quand nous ne les avons pas.”

Cependant, le directeur médical de Public Health England, le Dr Yvonne Doyle, a également défendu la décision de reporter la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus à 12 semaines.

Le Dr Doyle a déclaré que la décision avait été prise sur “la santé publique et les avis scientifiques”.

“Plus il y a de personnes protégées contre ce virus, moins il a de chances de prendre le dessus. Protéger davantage de personnes est la bonne chose à faire”, a-t-elle déclaré samedi à l’émission BBC Radio 4 Today.

«Les gens recevront leur deuxième dose. Au fur et à mesure que les fournitures deviendront disponibles, davantage de personnes seront vaccinées.

“C’est un équilibre scientifique raisonnable sur la base à la fois de l’offre et de la protection de la plupart des gens.”