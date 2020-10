C

ovid-19 se propage dans les zones de banlieue autour de Londres, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

South Bucks, qui comprend Beaconsfield, a vu son taux de coronavirus grimper à 198,4 cas dans la semaine jusqu’au 24 octobre pour 100000 personnes (139 cas), contre un taux de 125,6 pour les sept jours précédents (88 cas).

Le taux dans le conseil du district de Brentwood, Essex, a grimpé à 192,2 (148 cas), contre 98,7 pour la semaine précédente (76 cas).

À Cambridge, le taux est passé à 189,1 (236 cas), contre 125 (156 cas), à Slough à 169,2 (253 cas), contre 149,1 (223 cas), et à Brighton et Hove à 155 (451 cas) ), de 87,7 (255 cas), selon l’analyse de l’agence de presse PA.

en relation

Oxford a un taux de 137,1 (209 cas), contre 125,3 (191 cas), Winchester 127,3 (159 cas), de 79,3 (99 cas), Reading 114,4 (185 cas), de 91,5 (148 cas), Swindon 109,4 ( 243 cas), de 68,4 (152 cas), Basingstoke et Deane 88,3 (156 cas), de 60 (106 cas), et Canterbury 87,1 (144 cas), de 49 (81 cas).

De nombreux arrondissements de Londres ont des taux d’infection plus élevés que les zones moins peuplées des comtés d’origine, trois étant déjà supérieurs à 200/100 000, Ealing, Hammersmith et Fulham et Kingston.

Cependant, la tendance est que les zones à faible infection voient également la maladie se propager, puis franchir le seuil clé de 100 nouveaux cas par semaine pour 100000 habitants, qui était l’un des indicateurs déclencheurs pour la capitale entrant dans le niveau 2.

Les régions les plus riches peuvent voir leurs chiffres particulièrement faussés par les étudiants de la région testés positifs dans les universités d’autres régions du pays, mais comptés comme leurs cas locaux.

Dans le Hertfordshire, Hertsmere a enregistré un taux de 154,4 (162 cas), contre 113,4 (119 cas), Watford un taux de 149,1 (144 cas), contre 110,8 (107 cas), Welwyn Hatfield un taux de 113,8 (140 cas) ), comparé à 95,9 (118 cas), St Albans un taux de 101 (150 cas), de 72,8 (108 cas), East Hertfordshire qui comprend Bishop’s Stortford un taux de 105,5 (158 cas), de 94,8 (142 cas). À Three Rivers qui comprend Rickmansworth, le taux est tombé à 115,7 (108 cas), contre 132,9 (124 cas).

(Les gens passent devant une signalisation au milieu de l’épidémie de coronavirus à Basildon / REUTERS)

À Surrey, le taux à Guildford est passé à 136,2 (203 cas), de 81,9 (122 cas), à Runnymede qui comprend Chertsey il est passé à 133,1 (119 cas), de 90,6 (81 cas), à Elmbridge qui comprend Esher il est passé à 132,3 (181 cas), de 146,9 (201 cas), Epsom et Ewell à 127,7 (103 cas), de 79,4 (64 cas), Waverley qui inclut Godalming est jusqu’à 120,3 (152 cas), de 102,9 (130 cas), Mole Valley qui comprend Dorking jusqu’à 116,9 (102 cas), de 88,3 (77 cas), Woking est à 109,1 (110 cas), de 92,3 (93 cas).

Dans l’Essex, Basildon a enregistré un taux de 151,2 (283 cas), de 109,0 (204 cas), Colchester un taux de 124,8 (243 cas), de 102,2 (199 cas) et Chelmsford un taux de 109,9 (196 cas), en hausse par rapport à 71,2 (127 cas) Dans le Buckinghamshire, le taux à Aylesbury Vale atteint 114,3 (228 cas), de 65,7 (131 cas), et à Wycombe à 93,3 (163 cas), de 71,6 (125 cas).

À Wokingham, Berkshire, le taux est passé à 102,3 (175 cas), de 74,2 (127 cas), à Sevenoaks, Kent, à 85,3 (103 cas), de 59,6 (72 cas), South Oxfordshire 94,3 (134 cas), de 78,1 (111 cas) et Mid Sussex qui comprend Haywards Heath à 85,4 (129 cas), de 48,3 (73 cas).

De nombreuses autres régions des comtés d’origine ont connu de légères augmentations et un petit nombre diminue.

en relation

Les arrondissements de Londres et des environs avec les taux les plus élevés sont toujours bien en dessous des pires points chauds du Nord, bien que les scientifiques affirment que le virus se propage maintenant plus rapidement dans le Sud.

Blackburn with Darwen continue d’avoir le taux le plus élevé d’Angleterre, avec 1160 nouveaux cas enregistrés dans les sept jours précédant le 24 octobre – l’équivalent de 774,9 cas pour 100 000 personnes.

Cela représente une augmentation de 559,8 cas pour 100 000 en sept jours jusqu’au 17 octobre.

Oldham a le deuxième taux le plus élevé, passant de 449,6 à 669,3, avec 1587 nouveaux cas.

Rossendale occupe la troisième place, où le taux est passé de 514,8 à 665,9, avec 476 nouveaux cas.

D’autres domaines enregistrant de grands sauts dans les taux de cas comprennent Doncaster (de 326,4 à 531,0, avec 1 656 nouveaux cas); Wigan (de 462,5 à 656,3, avec 2 157 nouveaux cas); South Staffordshire (de 192,1 à 372,7, avec 419 nouveaux cas) et South Derbyshire (de 155,7 à 333,8, avec 358 nouveaux cas).