voici une certaine ironie que l’aviation – le secteur peut-être le plus responsable de la vitesse à laquelle le coronavirus se propage à travers le monde – a été l’un des plus durement touchés.

Avant la pandémie, la demande mondiale en aviation devait tripler entre 2020 et 2050. Aujourd’hui, l’Association du transport aérien international ne s’attend pas à ce que la demande revienne aux niveaux d’avant Covid-19 avant 2023.

Nous savons que voler est un contributeur important au changement climatique. Les émissions de l’aviation représentent 2% des émissions mondiales et, s’il s’agissait d’un pays, l’aviation se classerait parmi les 10 premiers émetteurs mondiaux. Pourtant, ce qui est moins bien compris, c’est la montée en puissance des super émetteurs. Un article scientifique publié dans Global Environmental Change révèle qu’un pour cent de la population mondiale représente 50 pour cent des émissions de dioxyde de carbone de l’aviation. Les pires contrevenants sont ceux qui voyagent à bord de jets privés, qui génèrent des émissions allant jusqu’à 7 500 tonnes de CO2 par an. Compte tenu des effets du réchauffement sans CO2 de l’aviation, écrivent les chercheurs, «les super-émetteurs peuvent contribuer au réchauffement climatique à un rythme 225 000 fois plus élevé que les pauvres de la planète», qui contribuent environ 0,1 tonne de CO2 par an.

Bien que je n’ai jamais volé en jet privé, avant la pandémie, je pouvais certainement me compter parmi les émetteurs supérieurs selon les normes mondiales. En tant qu’enfant, j’étais apparemment obsédé par les châteaux médiévaux et, dès mon adolescence, Arsenal. Pourtant, aucun défaut personnel ne me tourmente autant que mon engouement pour les aéroports. J’aime aussi voler, bien sûr. Les bouteilles de vin miniatures et le film que je ne regarderais jamais autrement. Mais les aéroports. Les magasins de montres haut de gamme conçus apparemment avec le blanchiment d’argent à l’esprit, les petits sacs en plastique pour 100 ml de liquides, les cerfs-volants des autres. J’aime tout ça.

Je n’ai pas mis les pieds dans un aéroport de toute l’année et cela a été libérateur. Plus de honte de vol – flygskam dans le suédois original. J’ai même eu un coup de pouce inattendu de sérotonine en annulant un vol à destination de Séoul en avril. Lorsque vous passez des mois dans l’incapacité de quitter votre maison, sauf pour faire de l’exercice et faire vos courses, ne pas voler vous donne l’impression de ne pas être imposé du tout.

Alors que le secteur de l’aviation est aux prises avec une baisse de la demande, il pourrait constater que la reprise en 2023 pourrait ne pas se produire. Et à moins de percées pour réduire son empreinte carbone, il ne le méritera pas.