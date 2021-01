T

La dernière chose dont Londres doit avoir besoin quand elle lutte contre le verrouillage est un nouveau gratte-ciel de 62 étages qui se profile au cœur de la ville. C’est ce qu’il a au 22 Bishopsgate, avec 60 ascenseurs et un espace pour 12 000 employés de bureau. Contrairement à d’autres tours, son immensité est si fade que personne n’a pensé à un nom pour elle, même si j’ai vu “The Wodge” l’autre jour. Il est mis en service avec 15 millions de pieds carrés supplémentaires de bureaux – l’équivalent de 30 cornichons – prévus au plus fort du récent boom. Leur seul accueil est de la part des photographes qui imaginent des déchets de papier soufflant dans les rues vides de la ville.

L’immobilier londonien a toujours progressé par boom et par effondrement, mais l’effondrement de cette année semble sans précédent. La demande de nouveaux locaux à bureaux serait la plus faible jamais enregistrée. Les comptables Deloittes prévoient une baisse de 15 pour cent de la demande et des enquêtes suggèrent qu’après le verrouillage, 70 pour cent des travailleurs chercheront une semaine de travail de quatre jours ou moins. Cela signifierait un cinquième de bureaux en moins. Les seules décorations post-Noël à l’heure actuelle sont des enseignes à laisser partout.

La vérité est que personne ne sait ce qui va arriver à la propriété londonienne, mais la prédiction la plus courante est que le gratte-ciel est mort. Même le premier plus célèbre, Center Point, est à moitié vide après l’échec de la vente de ses appartements convertis. Pourquoi le maire Sadiq Khan a approuvé le monstre 22 Bishopsgate il y a deux ans est un mystère. À l’instar du développement bien-aimé de Boris Johnson à Battersea, la demande pour ces bâtiments a dépassé de loin son apogée. Khan aurait pu au moins se demander combien de nouvelles maisons il aurait pu avoir pour 62 étages de gratte-ciel excédentaires.

Les bustes ne sont jamais tous mauvais. Après la peste et le grand incendie de Londres en 1666, on estimait qu’un tiers des maisons reconstruites dans la ville n’étaient toujours pas occupées six ans plus tard. Des milliers de Londoniens avaient déménagé à Westminster et dans la banlieue – tout comme les estimations sont que 300 000 personnes pourraient déménager maintenant. Mais les maisons ont finalement été occupées pour de nouveaux usages, en tant que banques et marchands d’expédition. De même après la disparition des usines et des entrepôts du Blitz, mais les immeubles de bureaux ont pris le relais. Les villes changent.

Les travailleurs de retour de Londres en 2021 bénéficieront au moins de prix plus bas. La crise des loyers semble se dissoudre. Zoopla a récemment enregistré un appartement de Baker Street en baisse de 4 312 £ par mois en mai à 2 600 £ en novembre, et une maison Bethnal Green de 3 000 £ à 2 200 £. Ceci est significatif car les prix des logements ailleurs dans le sud-est continuent d’augmenter. Étant donné que les loyers des bureaux vont certainement chuter – grâce à un certain exode du Brexit vers l’Europe – vivre et faire des affaires à Londres pourrait devenir beaucoup moins cher.

Cependant, ce que les suppléments de propriété prêchent, c’est un changement dans la nature des «affaires de bureau». La mystique des 9-5 jours cinq jours par semaine est peut-être terminée. Les travailleurs vont vraiment calculer où ils doivent être derrière leurs écrans. Ils voudront un «environnement de bien-être» dans des bâtiments plus petits et adaptables. Ils aimeront les trottoirs et les espaces ouverts, travaillant dans les cafés et les pubs, se souciant de savoir où être au déjeuner et après le travail. C’est ce que les sociologues appellent la «ville hybride».

Les théoriciens urbains américains tels que Richard Florida et Ed Glaeser ont souligné la nature physique des rues en stimulant les contacts informels, la nouveauté et la créativité. De telles qualités ne se retrouvent pas dans les gratte-ciel en verre. Ce qui ramènera les travailleurs à la City et à Westminster, ce ne sont pas 60 puits d’ascenseur anonymes, même avec des gymnases gratuits, des piscines et des murs d’escalade. Ce seront les espaces entre les deux, les ruelles et cours latérales géorgiennes et victoriennes, les sous-sols et les greniers, les cafés, une ville aux usages changeants, mouvante, adaptative, surprenante.

Ce que les navetteurs de la ville de Londres manqueront dans leur banlieue verdoyante, ce ne sont pas les murs de Londres, les cheesegraters et les talkies-walkies, mais la vie informelle de la rue de Smithfield et Spitalfields, Hoxton et Brick Lane. C’est pourquoi même pendant le verrouillage, ils ont afflué par milliers sur le pont de Londres, non pas vers le Shard mais vers le Borough Market, coloré et débraillé. La prochaine génération de magnats des start-up de Westminster émergera non pas des gratte-ciel autour de Victoria, mais des entrepôts convertis, des ateliers et des maisons de ville dans Soho et Fitzrovia sous-développés.

Ne vous inquiétez pas, les rues de Londres seront pavées d’or. Mais l’or ne sera pas 22 Bishopsgate. Ce sera Shoreditch décontracté dans le dos.