Les patrons de HS à Londres sont «profondément mal à l’aise» que des procédures non urgentes se déroulent toujours dans des hôpitaux privés alors que Covid-19 ravage le système de santé de la capitale, selon un rapport.

Dans une lettre consultée par le Health Service Journal, le NHS England et les principaux responsables cliniques ont demandé aux directeurs médicaux des fiducies des hôpitaux de courte durée de Londres de «ne pas soutenir» leur personnel qui fournit des soins électifs de routine privés pour le mois prochain.

La lettre indique que le NHS fait face à une pression «impensable» dans ce qui est considéré comme «une époque véritablement sans précédent» alors que le coronavirus déchire la capitale.

Plus de 7 000 patients atteints de Covid-19 se trouvaient samedi dans les hôpitaux de Londres, contre 5 511 au 1er janvier.

«Dans ce contexte, alors que toutes les activités électives sauf la plus urgente ont été reportées dans le NHS à Londres, il nous est profondément inconfortable que certains travaux électifs, qui ne sont pas urgents, se poursuivent dans le secteur indépendant», lit-on dans la lettre.

«Nous demandons à nos collègues de réfléchir très attentivement à l’opportunité de cela, et nous aimerions que nos collègues ne soutiennent pas l’exécution de ce travail dans le secteur indépendant pendant un certain temps, un mois à compter de la date de cette lettre dans un premier temps, jusqu’à la vaccination et le verrouillage actuel entrent en vigueur et la pression sur les services du NHS s’atténue. »

Vendredi, le maire Sadiq Khan a déclaré un incident majeur à Londres et a déclaré que la propagation du virus était «incontrôlable. On estime qu’un Londonien sur 30 a eu la maladie pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An, passant à un sur 16 à Barking et Dagenham.

Au cours de la première vague de la pandémie, un contrat de bloc national avec tous les prestataires de soins de santé privés de Londres signifiait que NHS England pouvait utiliser les ressources comme bon lui semblait.

L’accord a pris fin en août et a été remplacé par des contrats plus petits, permettant aux travaux hors NHS de reprendre, a rapporté le HSJ.

David Hare, directeur général de l’Independent Healthcare Providers Network, a déclaré au HSJ: «Depuis la fin des accords nationaux« au coût »réservés par bloc, le NHS England a demandé aux hôpitaux indépendants de se concentrer sur la fourniture de soins urgents et non urgents non urgents, soutenus par activité privée.

«Il devient de plus en plus clair que le NHS a à nouveau besoin d’un soutien d’une manière beaucoup plus significative et flexible. Cela nécessite désormais une réévaluation urgente par le NHS de la manière de donner aux systèmes NHS locaux le soutien du secteur indépendant dont ils ont maintenant besoin.