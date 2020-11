je

dans une société qui se sent si déchirée, la politique peut ressembler à un club de combat – sauf que tout le monde le sait parce que nous sommes tous à la gorge, en particulier sur les réseaux sociaux. Noir contre blanc. Femme contre homme. Nord contre sud. Riche contre pauvre. Gauche contre droite et, bien sûr, jeunes contre vieux.

L’idée de tension intergénérationnelle semble opportune quand on regarde la pandémie. Alors que ce sont principalement les plus de 80 ans qui meurent de Covid, les jeunes prennent un coup de pied éducatif, professionnel, social et financier en ce moment. Leur expérience universitaire est devenue un cauchemar coûteux.

Les jeunes de 16 à 24 ans connaissent la plus forte baisse de l’emploi par rapport aux autres groupes. Ajoutez à cela une crise de santé mentale imminente et ce n’est pas très amusant d’être un jeune en ce moment, malgré une peau aussi lumineuse.

Les choqueurs nous disent souvent que les jeunes sont prêts à se lever et à se défouler avec mamie sur les restrictions de Covid et d’autres inégalités flagrantes. Que la guerre des générations est sur le point de commencer.

C’est certainement ce à quoi je m’attendais lorsque j’ai présidé un événement conjoint entre les think tanks Radix (centristes plus âgés) et Politika (16-24 ans) lundi. Je m’attendais à beaucoup de rage juste de la part des plus jeunes participants, mais j’ai été surpris et plutôt humilié de voir à quel point ils étaient ouverts.

De nombreuses voix de jeunes ont exprimé leur consternation et leur anxiété au sujet de leur situation, mais ne voulaient pas un combat direct avec les personnes âgées. On a également reconnu que de nombreuses personnes âgées se débattaient et que l’inégalité pouvait vous accompagner tout au long de votre vie.

Certaines personnes âgées en situation de pauvreté font maintenant partie d’une jeune génération marquée par le déclin industriel et le chômage dans les années 80.

Les jeunes souhaitaient voir les problèmes qui leur tenaient à cœur, comme le changement climatique ou le Brexit, être pris au sérieux par les politiciens plus âgés, mais il y avait une reconnaissance avisée qu’une «offre de détail» flagrante, comme les frais de scolarité, ne serait pas assez pour les acheter aux urnes.

Il y avait aussi un appel pour que les plus jeunes puissent mieux comprendre et s’engager dans la politique grâce à plus d’éducation et d’accès.Dans une telle arène médiatique axée sur les conflits, j’ai été frappé par le manque de colère rafraîchissant des plus jeunes participants et la lassitude des être opposé aux personnes âgées, en particulier sur les guerres culturelles et les politiques identitaires.

Les deux extrémités de la tranche d’âge ont dit qu’elles en avaient assez d’être étiquetées comme une seule chose afin de s’attaquer l’une l’autre. La prochaine génération a beaucoup à apprendre aux commentateurs plus âgés. Je me sentais scolarisé. Dans le bon sens.

Je respecte l’intellect et l’ambition de Kamala … mais j’admire aussi son brushing rebondissant

Il y a eu une autre grande dispute féminine cette semaine. Pas la femme nue, mais si vous êtes une mauvaise féministe pour avoir évanoui Kamala Harris à grands pas vers Beyoncé, en portant un tailleur-pantalon blanc et en pensant: “Comment diable est-elle si belle?”

Coupable comme accusé! Un journal a été irrité pour avoir discuté de ses secrets de beauté. Ce n’était pas sur la première page. C’était une fonctionnalité.

Comment osent-ils la réduire à son maquillage, criaient les médias sociaux. J’ai adopté un point de vue différent. En tant que femme un peu défoncée dans la quarantaine, intensément politique et ayant rédigé une loi historique sur l’égalité, je suis l’une des plus grandes fans de la vice-présidente élue. Je respecte son intellect, son ambition et ses réalisations. Mais j’admire aussi vraiment ses cils incroyables, son brushing rebondissant et son énergie sans limites. Ce n’est pas un crime. Comme le dit la dame de Quand Harry rencontre Sally… j’aurai ce qu’elle a.