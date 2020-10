dernières nouvelles

Dak PrescottLa saison de la NFL semble être plus d’un quart de la saison de la NFL – il s’est cassé la cheville sur le gril ce week-end … ce qui l’a laissé dans des larmes atroces.

Les Cowboys de Dallas sont au milieu en jouant les Giants de New York, et à un troisième quart de route des Cowboys … Dak a essayé de jouer lui-même sur le terrain, quand il a été abattu par le défenseur des Giants et s’est tordu la cheville horriblement. Dans le processus.

Zut! Dak vient de le remettre comme ça! Prier pour un prompt rétablissement! pic.twitter.com/reNwLIwHzg – Bemi³ (@ Bemi713) 11 octobre 2020 @ Bemi713

On pouvait dire que quelque chose s’était terriblement mal passé, car il a immédiatement commencé à faire signe à l’aide. Le personnel médical des Cowboys s’est précipité pour l’évaluer … et une fois que la caméra a pris une photo en gros plan, il était clair qu’il avait subi une fracture, probablement sa cheville.

Journaliste NFL Adam Schefter dit qu’il va être opéré ce soir pour exactement cela – donc tous les signes indiquent cette zone.

Dak se tortillait de douleur jusqu’à ce qu’ils finissent par l’emmener sur un chariot et le chasser du terrain. Le gars était en larmes, probablement à cause de la douleur … mais aussi, parce que cela pourrait très bien être une blessure de fin de saison et pourrait torpiller les chances des Cowboys de tenir la distance.

😢 Damn Dak, le cœur fait mal pour toi! pic.twitter.com/H40FKB4wk9 – Matt Anderson (@MattAndersonNFL) 11 octobre 2020 @MattAndersonNFL

Les Cowboys ont déjà un dossier perdant (1-3) et avec Dak parti … leur prochain QB serait probablement Andy Dalton, qui est actuellement répertorié comme la position de deuxième chaîne active. Il n’est pas impossible de surmonter les obstacles lorsqu’un partant tombe – nous avons vu d’autres équipes, comme la Nouvelle-Orléans, réussir ces dernières années. C’est difficile cependant … sans aucun doute.

Dak a connu une année difficile – avant les dégâts de dimanche … il a perdu son frère aîné au suicide en avril, donc beaucoup de turbulences hors du terrain … sans parler des négociations contractuelles interminables avec Jerry Jones and co., qui lui ont laissé la franchise taguée cette année.

Guérissez bientôt, mec … journée difficile.