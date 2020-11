Il s’agit de Macklen «Mac» Mingura, Ivan «Tanke» Perales, Luis Barbosa et Aldo Valenzuela, quatre musiciens renommés de la ville de Chihuahua qui, à la fin de l’année dernière, ont lancé le projet original HardRock en espagnol, Coyote Deluxe.

Chacun a une histoire d’un peu plus de 20 ans, consacrés à la création de musique originale.

En entretien pour Entre les lignes avec “Mac” Mingura, guitare et voix du groupe explique que Coyote Deluxe est né fin 2019, alors que personne ne pouvait encore s’attendre à la difficulté de la pandémie.

Ils vivent pour leur musique. Ainsi et sans perdre de temps, ces quatre membres du groupe ont pleinement profité de la pandémie pour réaliser leurs enregistrements studio, vidéos et surtout, être prêts à être parmi les premiers à apparaître lorsque la vie nocturne dans les bars est réactivée.

–C’est un groupe de Hard Rock avec des accents grunge et un peu de country, a exprimé le chanteur, soulignant qu’ils se définissent pratiquement comme un projet HardRock.

“C’est du rock en espagnol, c’est quelque chose qui a été négligé, comme En ce moment, tous les groupes lancent du metal extrême et surtout en anglais. Il nous a semblé que le hard rock en espagnol était déjà négligé, ce qui a produit de très bons groupes à Chihuahua tels que Perturbador, Skirla, depuis les années 90 “, a-t-il exprimé.

Pourquoi s’appeler Coyote Deluxe?

– «Cela va un peu avec le concept du groupe et les paroles, et l’image en général. Que nous voulions trouver un son et une image qui enverraient immédiatement le spectateur dans le désert au nord du Mexique, plus précisément dans notre état de Chihuahua.

Cela nous donne l’impression que tout le monde essaie de sonner et de sonner chilango. Comme les gens n’ont pas trouvé un son Chihuahuan approprié, du moins pas dans le rock.

Nous voulions y aller … il y a beaucoup à parler ici dans le nord de la république, à la fois politiquement parce que Coyote Deluxe est définitivement un groupe qui a une formation politique et pas seulement de ce côté-là, mais aussi culturellement. Les gens du nord ici sont également différents de ceux du sud, c’est pourquoi nous avons voulu développer un concept qui renvoie le spectateur vers le nord du pays.

Le Coyote car c’est un animal que l’on familiarise toujours avec le nord dans le désert, le canyon et le Chihuahua.

Outre la musique, avez-vous une autre source de revenus?

Macklen répond: «Nous devons tous avoir un travail en dehors de la musique pour nous aider à nous maintenir. Nous sommes indépendants, nous avons notre propre entreprise, mais je tiens à préciser que notre priorité dans la vie a toujours été la musique et si nous avons un travail à l’extérieur, c’est parce que garder un groupe de rock original qui ne joue pas de reprises et encaisser un chèque dans un bar nous coûte cher et cet argent doit venir de quelque part ».

Mingura Il a profité de l’occasion pour partager le matériel sur lequel ils se sont concentrés sur ces jours d’enfermement.

«Je veux inviter les habitants de Chihuahua que maintenant que l’espace est ouvert à la musique dans les bars, ils donnent l’opportunité à des établissements qui proposent de la musique originale et pas seulement des reprises, car maintenir un groupe coûte cher“.

Vouloir, c’est pouvoir!!!… En ce qui concerne l’avancement de leur matériel, la guitare et la voix soulignent qu’ils ont déjà un EP avec huit chansons enregistrées, dont cinq vidéos déjà téléchargées sur des plateformes numériques.

Et les Semos Broncos?

Avant d’arriver au studio pour continuer le montage de cette vidéo, Mac a dit que c’est une chanson qui parle de tous les habitants de Chihuahua du fait qu’ils sont vainqueurs de nombreuses adversités.

Expérience. Comme mentionné précédemment, en raison de problèmes de pandémie, ils ne sont pas apparus sur scène, mais chacun, dans d’anciens groupes tels que Seis Pistos et Umbrae, était présent à Vive Latino et d’autres aux États-Unis. Et ce sont simplement des musiciens passionnés et non des passe-temps.

Impact de la pandémie sur le groupe. Selon la personne interrogée, la pandémie de Covid a été une épée à deux tranchants:

«Cela nous a gardés enfermés dans le studio, à enregistrer et à travailler et nous n’avons pas pu sortir pour présenter le projet en direct aux gens pour qu’ils puissent nous voir et nous écouter. C’est positif dans le sens où cela nous a poussés à continuer à travailler et nous n’avons pas arrêté de répéter. Nous avons une session d’enregistrement par semaine et une autre semaine, il y a une session d’enregistrement vidéo et musicale… nous n’arrêtons pas de travailler. Le seul inconvénient, c’est que les bars sont fermés et que nous n’avons pas pu présenter le projet en direct mais nous sommes prêts à le faire dès que les bars rouvrent »-

– “Je crois que le premier groupe qu’ils vont voir sera Coyote Deluxe, nous serons là avec grand plaisir et inviterons à nouveau les gens à soutenir les groupes qui font du rock original ici à Chihuahua parce que nous avons besoin de leur soutien ».

Pour conclure, Macklen a demandé à soutenir la musique et à faire émerger des groupes plus originaux.