C

Raig Brown’s One Two Three Four: The Beatles in Time a reçu le prix Baillie Gifford 2020 pour la non-fiction.

Brown, journaliste chevronné et ancien biographe de la princesse Margaret, a expliqué que son objectif était d’injecter au livre la vitalité tourbillonnante des années 60.

La biographie aborde non seulement les histoires familières de John, Paul, George et Ringo, mais se fonde également sur les histoires de ceux qu’ils ont rencontrés en cours de route: Brian Epstein, Fred Lennon, tante Mimi, Helen Shapiro et leur dentiste psychédélique John Riley, pour n’en citer que quelques-uns.

Le résultat est ce que Martha Kearney, présidente des juges, a décrit comme «une célébration joyeuse, irrévérencieuse et perspicace des Beatles, une interprétation très originale d’un territoire familier.

Craig Brown a réinventé l’art de la biographie

«C’est aussi un livre profond sur le succès et l’échec qui a gagné le soutien unanime de nos juges. Craig Brown a réinventé l’art de la biographie », a-t-elle ajouté.

Martha Kearney a été rejointe cette année par son collègue présentateur de la BBC, professeur et auteur Shahidha Bari, rédacteur et romancier Simon Ings, l’écrivain New Statesman Leo Robson, l’éditeur d’opinion du New York Times Max Strasser, et le journaliste et auteur Bee Wilson.

Commentant la victoire, ils ont expliqué que Brown était connu pour sa vision originale du genre et du sujet.

«Craig Brown a miraculeusement trouvé un moyen de prendre le sujet le plus familier – les Beatles – et de le transformer en une biographie composite entièrement nouvelle, qui est à la fois plus triste et plus drôle que dans n’importe quel récit précédent du groupe.

en relation

En plus d’avoir écrit 18 livres supplémentaires, Brown est également un journaliste prolifique, dont les colonnes ont été présentées dans The Guardian, The Times, The Spectator et The Daily Telegraph.

Sa dernière biographie, Ma’am Darling: 99 aperçus de la princesse Margaret, a été publiée avec un succès similaire, remportant le James Tait Black Memorial Award et le South Bank Sky Arts Literature Award.