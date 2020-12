T

Hree des stars de la musique les plus célèbres de Londres ont préparé des plats pour les enfants afin de célébrer la fin réussie de notre appel Food For London Now.

Craig David, Tinie Tempah et KSI sont arrivés à London Scottish House, un lieu historique de Westminster qui a été prêté à notre appel en partenariat avec l’association caritative With Compassion, pour donner un coup de main à des bénévoles, dont le propriétaire de l’Evening Standard, Evgeny Lebedev. Ils ont haché du brocoli et des poivrons et mis des plats fraîchement préparés dans des boîtes Tupperware.

Ils ont également relevé un défi de vitesse: qui pourrait emballer huit repas le plus rapidement? Au début, le chanteur David a devancé de peu la star de YouTube KSI. «Il a une technique intéressante», a déclaré KSI.

Après une photo-finish entre M. Lebedev et David, KSI a été battu «par une technicité» lorsqu’il a manqué de couvercles Tupperware contre notre propriétaire. L’équipe a ensuite mis les repas dans une camionnette pour se rendre à un centre pour jeunes à Islington.

Le Prospex Youth Centre est une organisation caritative communautaire qui aide les enfants à acquérir des compétences pratiques et à lutter contre les influences néfastes.

Alan Hopson, animateur senior, a déclaré: «La nourriture est une partie importante de notre club de jeunes et un outil précieux pour enseigner les compétences de vie et avoir des conversations avec nos jeunes qui aiment cuisiner, apprendre de nouvelles compétences et essayer de nouveaux aliments.»

Une étude réalisée en 2019 par la Coalition End Child Poverty a révélé qu’Islington avait le quatrième taux de pauvreté infantile le plus élevé du pays – 47,5% après les coûts de logement. M. Hopson a ajouté: «Covid a gravement affecté la capacité de certaines familles à cuisiner et à fournir des aliments sains et nutritifs.»

M. Lebedev et les trois stars de la musique se sont installés à l’extérieur du centre de jeunesse sous un belvédère où ils ont distribué des repas à la foule qui attendait. Au menu, des nouilles de canard avec des légumes sautés et des pâtes aux quatre fromages. L’un des enfants a crié: “Oh mon Dieu, c’est KSI.” Un autre a crié: «Je t’aime Tinie».

Les trois stars apparaissaient également ensemble après avoir sorti une chanson intitulée Really Love, qui comprend également Yxng Bane et Digital Farm Animals.

David a déclaré: «Ce fut un honneur de pouvoir aider la campagne du Standard’s Felix Project pour lutter contre la faim à Londres, d’une manière modeste. C’est incroyable que tant de gens aient encore faim et soient oubliés dans l’une des villes les plus riches du monde, et j’espère que tout le monde pourra apporter son soutien et aider ce problème du mieux qu’il peut.

Alors que les enfants se dirigeaient vers le centre communautaire pour manger, les trois étoiles ont parlé du succès de notre appel pour nourrir Londres.

KSI a déclaré: «Il est étonnant que l’Independent et l’Evening Standard aient réussi à amasser plus de 10 millions de livres sterling de dons. Criez à tous ceux qui ont fait des dons et soutenus et à tous ceux qui ont fait du bénévolat et ont aidé tant de gens à obtenir de la nourriture dans leur estomac. Continuons et continuons.

Tempah a déclaré qu’il espérait avoir fait une petite différence: «Pouvoir venir et faire cela aujourd’hui avec Evgeny, JJ, Craig signifie plus que jamais à l’époque où nous sommes. C’est formidable pour nous de pouvoir utiliser nos plates-formes. de donner en retour. Des choses comme celle-ci doivent se produire davantage. Nous avons une chanson intitulée Really Love et, évidemment, sans jeu de mots, mais c’est le genre d’amour que nous devons nous montrer en ce moment.

