Bailey et son partenaire professionnel Oti Mabuse ont obtenu un 10 du juge Shirley Ballas et sont parmi les trois premiers du classement après leur danse de choix énergique samedi.

S’exprimant sur Lorraine d’ITV, Revel Horwood a déclaré: «Pour être honnête, j’aime secrètement Bill Bailey. Je l’adore, il me choque juste.

«Chaque fois que je le vois danser, je suis surpris, étonné et ravi. Je n’ai jamais pensé un seul instant qu’il serait capable de le faire.

(

Bill Bailey et Oti Mabuse

/ PA)

«Il ne ressemble ni au type ni au type de personnage… Je l’aime, j’adorerais le voir en finale. Je pense qu’il est brillant, le cheval noir de la compétition.

«Je pense aussi que Maisie (Smith) est également fantastique… une technique fantastique, une grande action de la hanche.»

L’actrice Smith d’EastEnders et sa partenaire Gorka Marquez ont évité l’élimination lors du dance-off de dimanche alors que Max George de The Wanted quittait la compétition.

Le danseur professionnel Anton Du Beke a été juge invité sur le panel tandis que Motsi Mabuse s’auto-isole à la suite d’un voyage «urgent» en Allemagne.

Sur Du Beke, Revel Horwood a déclaré: «C’était comme un enfant de trois ans qui entrait, assis sur son podium.

«J’étais absolument ravi, chérie, qu’il ait finalement eu la chance. Maintenant, je pense qu’il va être un peu comme Trump – difficile à supprimer.

Le juge de télévision et danseur, qui a écrit un nouveau roman intitulé Danses et rêves sur Diamond Street, a également parlé des restrictions de Covid-19 et de la vie dans les coulisses de la série BBC One.

Il a dit à Lorraine: «Je me suis lancé. C’était difficile au début car nous étions tellement habitués à nous serrer la main, à nous étreindre… être à deux mètres de tout le monde dans le studio est vraiment très difficile.

«J’y suis depuis le début depuis mai 2004 et je connais beaucoup de membres de l’équipage et normalement nous sommes assez d’accord avec tout le monde. Vous ne pouvez pas du tout mélanger.

«Je suis dans ma petite chambre à l’étage, j’attends juste mon signal pour descendre au studio et vous devez marcher en procession à deux mètres l’un de l’autre et une seule personne est autorisée à monter dans la cage d’escalier à la fois.

«Ce n’est donc plus comme avant, mais cela apporte du divertissement à la nation et je pense qu’en ce moment, avant Noël, c’est si important pour les gens, sachant qu’il y a une certaine normalité dans la vie.»

Il a surnommé son temps à la maison «Rysolation» sur les réseaux sociaux et a tweeté: «RYsolation: fait environ 24 000 lumières de Noël au cours des 2 derniers jours. J’ai hâte de retourner au travail ».

Strictly Come Dancing continue samedi à 19h15 sur BBC One.