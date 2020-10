Pour ceux qui pensent que Dancing With the Stars est trop facile parce que les célébrités peuvent voir en dansant, Fox a le spectacle juste pour vous. Le réseau a annoncé un nouveau spin-off de The Masked Singer appelé The Masked Dancer, où les célébrités danseront tout en portant les costumes complexes pour lesquels The Masked Singer est devenu connu. La série est inspirée d’un segment sur The Ellen DeGeneres Show et sera animée par l’ancien acteur de The Office Craig Robinson.

Dans The Masked Dancer, les stars danseront dans des masques et des costumes qui cachent leur identité au public et au jury. Ils seront rejoints par des partenaires masqués et des danseurs remplaçants. Les styles de danse comprendront des claquettes, du jazz, de la salsa, du hip-hop et plus encore. Tout comme The Masked Singer, le public et les juges recevront quelques indices sur chaque candidat au cours de chaque épisode. Les concurrents de Masked Dancer ont un total combiné de “38 millions d’albums vendus dans le monde, 20 victoires aux Emmy Awards, 20 nominations aux Grammy Awards, 10 titres de danse mondiale, cinq titres d’auteurs à succès du New York Times, quatre médailles d’or olympiques et trois spectacles de Broadway. apparences », selon Fox.

Le jury comprend Paula Abdul, Ashley Tisdale, le vétéran de The Masked Singer Ken Jeong et les anciens concurrents de Masked Singer Brian Austin Green. Les juges invités et la date de la première seront annoncés prochainement. La série est produite par Warner Bros. Unscripted & Alternative Television et Fox Alternative Entertainment. Le chanteur masqué original est basé sur une émission sud-coréenne du même nom. La série en est maintenant à sa quatrième saison et est diffusée mercredi soir sur Fox. Il a remporté l’Emmy pour les costumes exceptionnels pour un programme de variétés, de non-fiction ou de réalité.

«Nous avons commencé à filmer The Masked Dancer avec d’incroyables nouveaux talents des deux côtés du masque, et nous sommes impatients de partager la série avec les téléspectateurs», a déclaré Rob Wade, président, Alternative Entertainment & Specials, Fox Entertainment, dans un communiqué. . «Craig Robinson est hilarant, comme toujours dans son rôle d’hôte, et Ken, Brian, Ashley et Paula sont le mélange parfait de personnalités pour mener notre monde incroyablement étrange de masques dans un tout nouveau genre!

Robinson est surtout connu pour avoir joué Daryl sur The Office et est revenu sur Brooklyn Nine-Nine dans le rôle de Doug Judy, le «Pontiac Bandit». Ses crédits de films incluent Dolemite Is My Name, Morris From America, This Is The End et les films Hot Tub Time Machine. Robinson a accueilli Last Comic Standing Season 7 pour NBC en 2010.