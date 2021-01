C

Rawley Town a réussi l’un des chocs du troisième tour de la FA Cup en battant dimanche les visiteurs de la Premier League Leeds United au Broadfield Stadium.

Après une première mi-temps sans but dans le West Sussex, l’hôte Crawley – actuellement 13e de la Ligue 2 – a jeté Leeds de Marcelo Bielsa hors de la compétition avec un superbe affichage en seconde période.

Nicholas Tsaroulla a donné un but à Crawley six minutes après le redémarrage, tandis qu’Ashley Nadesan a ajouté une seconde deux minutes plus tard pour mettre les Reds aux commandes.

Leeds n’a pas eu de réponse alors que Jordan Tunnicliffe a ajouté un troisième à 20 minutes de la fin, tandis que Mark Wright – de renommée TOWIE – a fait une apparition tardive de remplacement pour Crawley pour couronner une journée sombre pour Leeds.

La victoire envoie Crawley dans le quatrième tour et suscitera l’espoir d’une autre course de coupe comme celle de 2011 où ils sont sortis au cinquième tour après une sortie étroite 1-0 à Manchester United à Old Trafford.

Un tsaroulla émotif a retenu ses larmes en saluant la victoire pleinement méritée de Crawley.

Tsaroulla, qui a ouvert le score, a déclaré à la BBC: “Je bourdonne. Quelle performance d’équipe c’était, je suis aux anges.

“Ce fut une performance d’équipe incroyable. Je deviens un peu émouvant maintenant. La route a été difficile et cela signifie beaucoup.”

Interrogé sur son objectif, Tsaroulla a ajouté: “Je ne suis pas sûr, je me suis un peu perdu dans le moment présent. Ça a été un long chemin difficile pour moi et c’est un grand moment. Je suis vraiment fier.”

Son compatriote Tunnicliffe a ajouté: “Cela n’a pas encore coulé, je ne pense pas. Je pense que le choc à la minute est l’émotion dominante.

«Nous savons à quel point Leeds est bon, mais nous savions que si nous donnions 100% et restions fidèles à nos armes, nous avions une chance et je pense que chaque homme (a) fait du brillant là-bas.

“Nous avons regardé Leeds en Premier League à la télévision et savons à quel point ils sont intenses. Nous devions égaler cela et nous l’avons fait et heureusement gagné 3-0.”

Interrogé sur son adversaire préféré au quatrième tour, Tunnicliffe a ajouté: “Nous ne voulons pas trop nous laisser emporter, nous voulons aller aussi loin que nous le pouvons mais un massacre serait beau.

“Leeds était un grand club en soi, mais nous aimerions un grand club, partir quelque part et profiter de la journée.”

Rapports supplémentaires par PA.