Parmi les problèmes de passer 2020 à enfermer dans mon petit appartement du sud-est de Londres, il y avait le fait de déballer et de ranger des écrans, un ordinateur portable, la pile de livres sur laquelle il repose et des câbles sans fin à chaque extrémité de la journée.

J’avais cru à tort que nettoyer toutes mes affaires du petit espace de vie de la cuisine tous les soirs m’aiderait à m’éteindre, alors qu’en réalité, cela rendait la WFH encore plus frustrante.

Maintenant, face à Lockdown 3, le moment est venu d’améliorer ma configuration. Et il semble que je ne sois pas seul. Bien que la FMH soit une chose depuis près d’un an, de nombreuses personnes – en particulier les Londoniens affamés d’espace – se débrouillent toujours.

Cependant, nous n’avons pas à supporter ces espaces de travail ad hoc, exigus et sans intérêt. Athina Bluff, fondatrice de Topology Interiors, affirme que même de simples ajustements vous aideront à travailler plus intelligemment à la maison.

Siège de fenêtre – ou faux

Placez votre bureau en face ou à côté d’une fenêtre, car l’afflux doux de lumière et de mouvement facilite la productivité. Si ce n’est pas une option, accrochez un miroir au mur au-dessus de votre bureau pour refléter la lumière, les formes et les mouvements de la pièce autour de vous.

Obtenez la bonne lumière

La lumière naturelle est reine, mais si vous devez travailler dans un espace plus sombre, comme un sous-sol ou une pièce sombre à l’arrière d’une maison, procurez-vous des plafonniers halogènes, qui sont la lumière la plus proche de la lumière naturelle. Ils peuvent être assez durs, alors ajoutez un lampadaire ou une lampe de bureau pour plus de chaleur.

Rouge pour la concentration

Si vous avez du mal à vous concentrer, essayez d’ajouter une petite touche de rouge – un pot de stylo ou un vase fera l’affaire – à votre poste de travail. Cela peut sembler étrange, mais le rouge est la première couleur que l’œil nu voit sur le spectre des couleurs, ce qui lui permet de réveiller instantanément le cerveau.

Connectez-vous avec la nature: les plantes ajoutent une sensation de détente à un espace de travail domestique, selon l’équipe Topology Interiors (Athina Bluff)

Déstresser l’espace

Les plantes sont un très bon ajout car elles nous connectent inconsciemment à la nature. Une plante ou deux sur votre bureau peut favoriser la relaxation et réduire le stress. Ils sont également parfaits pour les personnes qui sont naturellement des gens de bureau en désordre, car ils neutralisent le chaos.

Art dynamisant

Si vous voulez vous sentir plein d’énergie et prêt pour la journée de travail, essayez d’ajouter des œuvres d’art qui représentent une forme d’énergie cinétique, par exemple, une personne en mouvement, des vagues, des arbres qui soufflent, un vélo ou même quelque chose d’architecture avec des marches.

Restez sans encombrement

Gardez votre espace propre et bien rangé. Ayez un tiroir d’encombrement désigné si besoin est pour cacher l’encombrement inesthétique quotidien.

Athina et son équipe concevront une pièce chez vous à partir de 299 £. Visitez @topologyinteriors ou topologyinteriors.com

Inspiration de conception de bureau à domicile

Si, d’un autre côté, vous avez la chance de planifier une rénovation totale ou une sorte de construction de bureau de jardin, il y a encore beaucoup à considérer pour vous assurer que vous pouvez bien travailler à la maison.

Lors de la planification de la rénovation de leur maison à Kensal Rise, David Harrigan et Billie Scheepers, dont le collectif de design contemporain Åben représente les fabricants nordiques émergents, étaient particulièrement désireux d’incorporer un espace d’étude accueillant qui leur permettrait de produire leur meilleur travail à domicile.

«L’éclairage naturel abondant, les tons neutres et les éclaboussures occasionnelles de couleur de la gamme de céramiques et de verrerie d’Åben travaillent ensemble pour rendre notre bureau serein et accueillant», déclare le fondateur David.

«Cela dit, nos meilleures idées viennent généralement lorsque nous sommes allongés sur notre lit de repos Ercol récupéré, regardant fixement le plafond.»

Multi usage: Rodrigo Moreno Massey, la “ salle de tout ” au fond de son jardin à Richmond (Julian Abrams)

Si vous souhaitez que votre bureau ait une fonction différente après les heures de bureau, la flexibilité est essentielle.

Rodrigo Moreno Masey a construit une «salle de tout» au fond de son jardin à Richmond. Créé en chêne récupéré, avec des portes vitrées de style garage qui s’enroulent et se retournent, c’est un salon, un bureau à domicile et, plus récemment, un espace de détente pour ses enfants après l’école à la maison.

«La plupart des espaces sont généralement plus d’une chose», dit-il. «Lorsque nous avons construit l’abri de jardin, il n’occupait aucun espace fonctionnel.»

La décoratrice d’intérieur pour Imperfect Interiors Le bureau de Beth Dadswell dans une ancienne laiterie d’East Dulwich avait besoin de se fondre dans le reste de la maison.Elle a donc utilisé la peinture de plâtre rose poussiéreuse de Farrow & Ball pour faire disparaître les placards dans les murs de plâtre brut.

«Il y a un rideau en lin qui peut le séparer lorsque les invités dorment confortablement mais surtout je le laisse ouvert pour ne pas me sentir trop caché», dit Beth.

Espace supplémentaire: une salle bordée de bouleaux a été ajoutée à cette ancienne synagogue de Hackney (Juliet Murphy)

La maximisation intelligente d’un petit espace peut être vue dans l’ajout d’une pièce bordée de bouleau à un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée d’une ancienne synagogue à Hackney par IF_DO Architects.

C’est un bureau à domicile lumineux et une chambre occasionnelle en temps normal, avec un bureau longeant un côté de la pièce, une méridienne d’aspect du milieu du siècle contre le mur opposé et un sol en terrazzo.

«Pour nous, les principales considérations concernaient la création d’un environnement chaleureux, léger et apaisant», explique Thomas Bryans, directeur et co-fondateur d’IF_DO.

«Les grands plafonniers triangulaires maximisent la connexion avec l’extérieur, créant une prise de conscience de la lumière changeante et du cycle diurne qui est si important pour notre santé. L’intérieur revêtu de bois (maintenant rempli de plantes) offre un lien avec la nature qui est bénéfique pour notre bien-être », ajoute-t-il.