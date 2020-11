Créer Billie Eilish et Youtube La toute première vidéo infinie! | .

Depuis que Billie Elish Elle a commencé sa carrière même si ce n’est pas de manière formelle qu’elle a commencé à devenir célèbre, ce n’est qu’à la sortie de son premier album que son nom est devenu un phénomène, aujourd’hui grâce à l’une de ses premières chansons, YouTube a réalisé la première vidéo infinie de l’histoire.

Il y a sûrement un an, vous avez commencé à entendre le nom de Billie Eilish la jeune fille de 17 ans qui a réussi à conquérir non seulement les États-Unis mais le reste du monde grâce aux paroles de ses chansons, sa musique et son style inhabituel.

Un an après la sortie de son premier album intitulé “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” L’interprète de “Enterrez un ami” continue d’être un succès, inclusif jusqu’à ce qu’elle soit invitée à participer aux Jeux Olympiques de 2028 dans la ville de Los Angeles, aux États-Unis.

Billie Eilish collaborera comme d’autres grandes personnalités du pays dont: Reese Witherspoon, YouTuber Lilly Singh et Alex Israel artiste multimédia pour créer des logos alternatifs à utiliser pendant les JO, on ne sait pas encore qui aura l’honneur de partager leur projet, peut-être une surprise.

Dans sa première année “formelle” en tant que chanteuse, en raison de la sortie de son album, ceci parce qu’elle s’est essayée à la musique alors qu’elle n’avait que 13 ans avec sa chanson “Ocean Eyes”, elle est devenue l’une des artistes avec le plus de nominations dans toutes les livraisons. de récompenses en concurrence directe avec Ariana Grande et Taylor Swift.

Cependant, ce qui a le plus surpris jusqu’à récemment, c’est sa chanson, peut-être la plus récompensée à ce jour et la raison pour laquelle la société Youtube a décidé de créer la première vidéo infinie de tous les temps, Mauvais garçon a fêté plus d’un milliard de vues sur sa chaîne officielle, jusqu’à aujourd’hui 25 novembre, elle compte exactement: 1010248, 640 vues, la vidéo a été partagée sur sa chaîne le 29 mars 2019.

Pour commémorer la grande réussite de ces reproductions, il a eu la bonne idée de créer une vidéo qui à son tour contenait des milliers de versions de “Bad Guy” par Billie Eilish, un site exclusif a été créé pour que vous puissiez en profiter autant de fois que vous le souhaitez et autant de versions que vous le souhaitez pour entendre parler de cette mélodie à l’origine de trois minutes et vingt-cinq secondes.

Pour que vous puissiez profiter de cette expérience lorsque vous ouvrez la vidéo, vous devrez attendre une minute pour qu’elle se charge complètement, puis vous devez cliquer pour commencer, puis trois écrans apparaîtront, le premier est la version de Billie, le second est l’un des les milliers de vidéos qui ont été compilées et la troisième est à vous de vous interpréter.

Lorsque vous démarrez les vidéos, vous pourrez voir les différentes options des milliers de vidéos qui apparaissent et vous pourrez également les partager, même si cela semble un peu étrange, c’est en fait très simple.

En bas de la barre (vraie couleur) vous pouvez choisir le style dans lequel vous voulez l’écouter, instrumental, bachata, duos, groupes, etc., vous ne pouvez pas manquer ce projet qui sera sûrement le premier de beaucoup, pas seulement de YouTube mais aussi de Bilie Eilish.

A chaque nouvelle sortie que Billie Eilish partage avec ses fans, ils transforment immédiatement son nom en tendance, ils continueront sûrement à le faire tant qu’elle n’arrêtera pas de jouer de la musique, à son jeune âge, elle est déjà considérée comme une célébrité par rapport aux plus grands.

Même si à certaines occasions elle a été critiquée pour son style, ses fans la soutiennent, c’est aussi quelque chose qu’elle ne craint pas d’entendre car elle sait très bien qui elle est et ce qu’elle veut dans cette vie.

