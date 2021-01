Apprenez à préparer une crème de pois aux agrumes et à la menthe, elle a une combinaison de saveurs qui se marie parfaitement avec la saison froide.

Pour préparer la crème de pois aux agrumes et à la menthe, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

80 gr de beurre

250 gr de petits pois

6 feuilles de menthe

Le zeste de lime

Citron râpé

500 ml de bouillon de poulet

1 morceau d’ail

2 poireaux

1 pincée de sel

Le Groupe Grosby

préparation

Dans une casserole à feu doux, ajoutez les 80 g de beurre, un ail, deux pores et la pincée de sel. Remuer et cuire 3-5 minutes ou jusqu’à ce que les pores soient clairs, puis ajouter les 500 ml de bouillon de poulet, remuer et porter à ébullition, environ 5-7 minutes, ajouter les 6 feuilles de menthe, le râpé citron, zeste de citron vert et 250 grammes de pois. Remuez bien et laissez cuire 4 minutes. Retirez la casserole du feu et mélangez soigneusement avec un moulin électrique ou dans le mélangeur jusqu’à ce que les ingrédients soient intégrés et que vous ayez un mélange homogène. Servir chaud et garnir de feuilles de menthe fraîche, de zeste de citron vert, de zeste de citron et de quelques gouttes de demi-crème.

Nous recommandons: Bouillon de poulet à l’avocat et au citron, Boulettes de viande au chipotle.

Découvrez plus de nos recettes sur YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos délicieuses recettes.

Article précédentBouillon de poulet à l’avocat et au citron