Muffin moelleux et très délicieux aux pommes et aux noix garni de caramel. Parfait pour accompagner une boisson chaude.

Le Groupe Grosby

Pour préparer une crêpe aux pommes et aux noix, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

2 tasses de farine

1 cuillère à café de levure chimique

½ cuillère à café de sel

½ cuillère à café de cannelle moulue

1 1/3 tasse de sucre blanc

1 tasse d’huile végétale ou de noix de coco

2 oeufs

1 cuillère à café et demie de vanille

3 à 4 pommes rouges, pelées et hachées

1/3 tasse de noix hachée

Pour le glaçage:

1 tasse de cassonade

½ tasse de beurre

¼ tasse de lait

Pincée de sel

préparation

Préchauffer le four à 170 ° C / 340 ° F Dans un bol, ajouter la farine, le sel, la cannelle et le royal et bien mélanger.Dans un autre bol, battre le sucre avec l’huile et battre jusqu’à ce que les deux ingrédients soient bien incorporés. Ajouter ensuite la vanille et l’œuf à battre à nouveau.Lorsque le mélange humide est prêt, ajouter la farine petit à petit et bien mélanger jusqu’à ce qu’il ne reste plus de grumeaux.Ajouter les noix et la pomme au mélange et remuer un peu. moule préalablement graissé et fariné, vider le mélange et répartir uniformément dans le moule, puis décorer avec suffisamment de noix.Cuire au four pendant 45 à 60 minutes à 170 ° C / 340 ° F.Vous saurez qu’il est prêt lorsque vous mettez un cure-dent ou un couteau dans le moule Pour le glaçage, dans une casserole, ajoutez le beurre, le lait, la cassonade et une pincée de sel. Mélanger à feu doux et en remuant, porter à ébullition pendant environ 4 minutes. Retirer et réserver. Une fois le muffin démonté, alors qu’il est encore chaud, ajoutez le caramel et laissez refroidir pour commencer à manger. Dégustez avec un verre de lait.

Si vous avez aimé cette recette, ne manquez pas d’essayer notre délicieux panettone à la crème et aux fruits.

Découvrez plus de nos recettes sur notre chaîne YouTube.

Article précédentRencontrez le nouveau manoir de Sylvester Stallone