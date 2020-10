Lire le contenu vidéo



Demi de coin des Philly Eagles Cre’Von LeBlanc dit qu’il a commencé une carrière de rap pour aider le rêve de son frère à se réaliser … Sports TMZ il veut lui donner une plate-forme après sa sortie de prison.

LeBlanc, 26 ans – AKA “Strap” – dit que ce qui a commencé comme un passe-temps est maintenant devenu quelque chose de plus grand … alors qu’il espère aider son frère qui est actuellement incarcéré.

«Je connais sa passion qu’il a derrière la musique et j’essaie juste de la maintenir pour lui», dit LeBlanc. «Parce que c’est difficile quand on est un criminel et que l’on rentre à la maison et que c’est difficile de trouver un travail, c’est difficile de faire quoi que ce soit.

FYI – frère de LeBlanc, Craig Jr., purge une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison de Floride après avoir été reconnu coupable de tentative de meurtre … mais Cre’Von espère le retrouver un jour.

Cre’Von explique … “Donc, je veux vraiment développer le côté musique pour lui. Je sais que son rêve, ses aspirations et ses objectifs et juste quelque chose de gravé dans la pierre alors quand il rentre à la maison, il a quelque chose à venir maison pour.”

LeBlanc dit que la réaction qu’il a eue de ses amis, de sa famille et même d’étrangers a été trop positive … tout le monde l’encourageant à sortir plus de morceaux.

Alors, quelle est la prochaine étape ?? LeBlanc lorgne de grands noms du secteur – de Lil bébé, à Roddy Ricch, Futur, Meek Mill et plus.