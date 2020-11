Crise dans les Sussex? Meghan voyagerait au Mexique sans Harry! | .

Certains rapports indiquent que Meghan Markle aurait mis de la distance entre elle et lui prince harry après une prétendue discussion qui déclencherait la décision de la courageuse duchesse de Sussex de faire un voyage au Mexique.

L’épouse du prince entreprendrait ses démarches vers l’une des destinations du pays où elle séjournerait actuellement, révèlent-ils.

Il est apparu que le couple aurait eu des différences dans lesquelles il était apparemment impossible de parvenir à un accord, ce qui conduirait Meghan à essayer de s’évader pour analyser les choses alors qu’Harry, de son côté, ne pouvait pas l’accompagner.

Ceci, après qu’une source présumée proche ait révélé les détails de la discussion apparente qui a conduit à Meghan Markle faire tes valises et partir

Elle et Harry se sont disputés à ce sujet et elle est sortie en trombe, a appelé un ami dans un jet privé et prévoit maintenant un voyage au Mexique pendant quelques jours, a révélé l’auteur inconnu.

Et le couple?

Pour tout le monde, c’était un fait que Sussex Ils auraient enfin trouvé la clé de leur bonheur, cependant, bien qu’ils aient été chargés de le réaffirmer, les rumeurs selon lesquelles tout ne va pas comme elles semblent se renforcent.

Comme ils indiquent le déclencheur à cette occasion, il y avait des vidéos que Harry a faites auxquelles ils ajoutent également que le prince traverse une période de grand stress.

Harry devait faire plus de vidéos politiques et c’était un drapeau rouge pour Meghan. “

Ils affirment qu’une discussion forte pour des “raisons les politiciens “ont conduit le couple à de sérieuses divergences, cela s’est produit juste avant élections présidentiel.

Ce sont tous les deux qui ont partagé une vidéo il y a quelques semaines afin d’inspirer les gens à faire un vote conscient, ce qui a généré une grande polémique venant de deux personnalités qui auraient appartenu à la royauté.

✨❤️ Harry et Meghan exhortent à l’action contre les discours de haine avant les élections américaines – Le duc et la duchesse de Sussex ont pesé sur le prochain vote présidentiel américain, exhortant les gens à rejeter la négativité en ligne et les discours de haine comme ce que Meghan a décrit comme “l’élection la plus importante de notre vie »approche. Harry et Meghan ont appelé les téléspectateurs du monde entier à agir avec compassion dans les mondes physique et numérique, à utiliser leur voix, à s’engager au sein de leurs communautés et au processus civique, et à prendre soin les uns des autres, selon leurs représentants. «Quand une personne achète dans la négativité en ligne, les effets sont ressentis de manière exponentielle. Il est temps non seulement de réfléchir, mais d’agir», a déclaré Harry dans ses remarques vidéo. «À l’approche de novembre, il est vital que nous rejetions les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne. Ce que nous consommons, ce à quoi nous sommes exposés et ce avec quoi nous nous engageons en ligne a un effet réel sur nous tous», a-t-il déclaré. . «Tous les quatre ans, on nous dit:« C’est l’élection la plus importante de notre vie ». Mais celui-ci l’est », a déclaré Meghan. “Lorsque nous votons, nos valeurs sont mises en action et nos voix sont entendues.” Un post partagé par Meghan Markle (@meghanmarkle_official) le 24 septembre 2020 à 7h35 PDT

Plus précisément, Meghan avait une opinion très ferme lors des votes passés et Harry a continué à faire plus de vidéos politiques et à remettre en question sa vie aux États-Unis, ce qui était un signe d’avertissement clair pour l’ancienne actrice, comme le confirme le magazine Elle.

D’autre part, ils soulignent que le stress d’Harry suivi du désir qu’il ressent pour sa famille et du soutien de tous les plans que Meghan propose, entre autres détails, aurait pour effet qu’ils atteindront maintenant ce point.

Pendant ce temps, Meghan, qui s’est distinguée par un caractère fort et déterminé, n’a pas pu s’en empêcher et a pris un avion privé, maintenant elle resterait dans le luxueux complexe One & Only Palmilla à Les caps, comme le révèlent certains sites.

Apparemment, Harry n’aurait pas pu quitter les États-Unis, car les problèmes en jeu l’ont empêché de la poursuivre, disent-ils.

Harry est incapable de suivre Meghan en raison de problèmes de paperasse et de sécurité, mais ses amis espèrent que le temps qu’ils passent à part donnera au prince une chance de réévaluer si abandonner sa vie en tant que membre de la plus grande royauté était une bonne décision. ” , poursuit la source.

“Harry n’est pas content.”

Apparemment, le petit-fils de la reine Elizabeth est de plus en plus mécontent de certaines parties de sa vie aux États-Unis, selon divers rapports, ni les célèbres amis qui les entourent aujourd’hui ni les projets de Meghan ne l’ont fait se sentir complètement connecté.

Bien qu’Harry ait renoncé à tous ses titres au début de cette année, cela ne parvient pas à le rendre complètement étranger à la royauté, il est le petit-fils d’Elizabeth II la monarque d’Angleterre et de son fils Charles de Galles, le futur roi est le père du prince de 36 ans.

Un lien que personne ne pourra rompre et c’est maintenant que sa famille semble plus que jamais manquer à Harry, du moins ne pouvant pas être dans les moments qui l’exigeaient le plus, ainsi que le fait qu’un an s’est écoulé et que son fils Archie n’a pas vu ses grands-parents ou cousins ​​disent «qu’il l’a divisé en deux».

Harry est tellement stressé qu’il n’a pas dormi la nuit donc il est absolument épuisé. La pointe des pieds sur les besoins de Meghan l’épuise tout le temps “

Cela génère une grande inquiétude et ils soulignent même que cela l’a empêché de «s’endormir la nuit», par contre, il y a la nouvelle de la prétendue grossesse de Meghan Markle.

Une raison forte qui est apparue ces derniers jours, Markle demanderait une prolongation de neuf mois pour reporter le procès auquel il serait confronté avec les médias britanniques et son père, qui s’est également rencontré, était prêt à se rendre à Londres pour lutter contre sa fille et se défendre contre les accusations que vous soutenez les demandes de la duchesse.

Nous pouvons le dire maintenant: Meghan Markle est enceinte », a tweeté un commentateur après l’annonce.

Cependant, jusqu’à présent, même si beaucoup l’ont pris pour acquis, la vérité est que la nouvelle du bébé supposé n’a pas encore été entièrement confirmée par son entourage le plus proche. Considérez-vous le mariage de Harry et Meghan comme durable?