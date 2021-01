T

Le bilan de la pandémie sur la santé mentale a transformé un garçon aimant en un enfant agressif et craintif – et il est loin d’être seul. Ici, David Cohen examine la crise croissante

Lors du premier verrouillage, Jason n’a pas été signalé par son école comme ayant un problème de santé mentale, mais cette fois, c’est différent.

Le jeune adolescent, qui fréquente la Kensington Aldridge Academy dans l’ouest de Londres, a commencé à s’effondrer vers la fin du trimestre d’automne 2020 – il sortait brusquement de la classe, criant, donnant des coups de pied aux portes et frappant les murs.

Lorsque Louis Levin, le conseiller pastoral de l’école, lui a parlé, il a rencontré «un nouveau Jason» qui était également impoli et agressif envers sa mère à la maison.

«C’était un changement important», a déclaré Levin. «Avant la pandémie, c’était un enfant enthousiaste, un peu inquiet mais rien de grave, qui aimait sa mère et avait une bonne attitude. Avec le nouveau verrouillage annoncé ce mois-ci, les choses ont empiré.

Jason a déclaré à Levin: «Ma mère est anxieuse et déprimée et parfois elle passe toute la journée au lit. Elle s’attend à ce que je prenne soin de mes frères et sœurs, mais ils m’énervent et je refuse de le faire.

Mais Ricky Emanuel, psychothérapeute pour enfants, adolescents et adultes et ancien chef des services de psychothérapie pour enfants au Royal Free, a déclaré qu’il y avait une autre raison critique à l’origine de «l’augmentation astronomique».

Il a expliqué: «Pour les adolescents, le groupe d’amitié est essentiel. C’est leur oxygène. Ils ont besoin que le groupe s’attaque aux problèmes et gère leurs processus internes et les différentes personnes du groupe jouent des rôles différents.

«C’est bien plus que rater leurs amis. Ils en ont besoin, ils en dépendent et cela doit être en personne – pas seulement via les réseaux sociaux. Si vous les enlevez, si vous les coupez à la dérive, ils peuvent se défaire et se fragmenter, c’est pourquoi vous voyez tant de difficultés.

Les noms des enfants dans cet article ont été modifiés