Ici, dans leurs propres mots, trois adolescents parlent des défis auxquels ils sont confrontés.

Isobel, 15 ans: “ L’école me semble inutile – je pleure quand ça devient trop ”

Vit avec son père, sa belle-mère et ses quatre frères et sœurs

«Chaque jour est le jour de la marmotte, chaque jour est le même. Je veux voir des amis mais je ne peux pas. Pour être honnête, je suis seul. Cela affecte correctement mon humeur.

«Ma sœur aînée a été mise en congé lors du premier verrouillage et est venue vivre avec nous et maintenant je partage ma chambre avec elle.

«Cela devient ennuyeux d’être tous écrasés ensemble et la maison est petite, donc nous ne pouvons pas nous éviter. L’école semble inutile. Ma motivation n’est pas là.

«J’utilise Houseparty pour être en contact avec mes amis sur les réseaux sociaux, mais c’est un piètre substitut pour se voir. Je pourrais parler à mon père de mes soucis mais il a ses propres angoisses.

«Mes amis et moi passons des appels tard dans la nuit. Nous avons fait toute la nuit et puis je dors jusqu’à 15 heures. Certains de mes amis ont des parents qui se disputent beaucoup.

«Normalement, nous allions au parc et bavardions, mais parler au téléphone peut être difficile car les parents peuvent entendre. Je pleure quand ça devient trop. Je m’ennuie tellement de mes quatre murs. Quand tout cela se terminera-t-il? »

Alice, 18 ans: “ Je me sens lourd d’inquiétude et je m’arrête émotionnellement ”

Vit avec sa mère et son beau-père. Se préparer aux niveaux A

«Je souffre de dyslexie et j’ai besoin du soutien de l’école, donc le verrouillage a été très anxiogène. Je sens que j’ai manqué beaucoup de scolarité. Le stress affecte mon sommeil et ma santé mentale et me rend moins apte à travailler. Je peux entrer dans un mauvais cycle et ensuite je m’arrête émotionnellement.

«Lors du premier verrouillage, le travail de mes parents était fermé et ils sont tous les deux restés à la maison. Maintenant, mon beau-père a perdu son travail. Ma sœur aînée a Covid et doit s’isoler. Je me sens lourd d’inquiétude.

«Les examens sont annulés mais qu’est-ce qui les remplacera? Quand mes parents retourneront-ils travailler? Quand ma sœur ira-t-elle mieux? Quand cesserai-je de me sentir si en retard dans mon travail? »

Michael, 18 ans: “ Je suis apathique et j’ai du mal à m’en soucier ”

Vit avec sa mère, son père et ses deux frères et sœurs et fait des niveaux A

«Les problèmes de santé mentale font partie intégrante de ce dont mes amis parlent, car beaucoup d’entre nous ont des difficultés. Je ne peux pas le sucer mais un de mes amis a beaucoup de pensées très dérangeantes et quelques autres remettent en question leur identité de manière profonde.

«C’est difficile parce que nous avons besoin de temps en face à face pour en parler, mais tout ce que nous avons est en ligne, ce qui peut aggraver les choses parce que nous pouvons être debout tard le soir et cela peut rendre plus difficile le fonctionnement de la journée.

«Pour moi, le défi est de ne pas tomber dans de mauvaises habitudes et de garder une sorte d’horaire. On me prédit deux A * et un A mais je lutte avec ma motivation et cela me rend anxieux. Avec nous tous enfermés à la maison, il est difficile de trouver un espace tranquille pour réviser. C’est une existence terne. Restez dans la maison toute la journée puis allez dormir. Il est facile de se sentir fatigué et apathique tout le temps.

Pour plus d’informations et d’assistance, appelez Mind au 0300 123 339

Les noms des enfants dans cet article ont été modifiés