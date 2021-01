Cristian Castro révèle qu’il a eu une liaison avec Thalía | Réforme

Le célèbre chanteur Cristian Castro Il a parlé davantage et a fait savoir qu’il y avait quelque chose entre lui et le chanteur Thalia qui est actuellement mariée à Tommy Mottola, une confession qui a sûrement surpris tout le monde.

Le chanteur Cristian Castro, le neveu de Ramón Valdez, qui a donné vie au personnage de «Don Ramón» dans l’émission El Chavo del 8, a révélé qu’il avait eu une brève histoire d’amour avec Thalía.

Il y a quelque temps, lors de sa participation à l’émission argentine PH: Podemos Hablar, l’interprète de “Vous ne pourrez pas”, “Après vous … Quoi?” et “Je ne t’oublierai jamais”, je précise que c’est la première fois qu’il révèle qu’il a eu des jours où lui et Thalía “ont ressenti de belles choses”.

C’est ainsi que Cristian Castro a péché comme indiscret et a partagé qu’il y avait un Romance entre lui et le célèbre interprète d’Arrasando Thalía.

Nous avions quelque chose, mais pas de petit ami. Nous avons eu des jours où nous nous sentions beaux, nous ressentions des choses », a raconté le fils de Verónica Castro.

Le chauffeur, conscient que cette confession aurait un impact incroyable sur le Mexique, l’a fait remarquer à l’artiste qui, en riant, a avoué: «Ce que je ne veux pas, c’est que son mari le découvre».

Cependant, ce n’était pas la seule chose qu’il avoua CastroIl a également souligné qu’il s’était battu avec Luis Miguel lui-même pour l’amour d’une femme et avait également fait connaître son nom Daisy Fuentes.

Ce sont d’autres secrets, je dois écrire le livre », a déclaré Cristian Castro.

Il est à noter que Daisy et Luis Miguel étaient en couple pendant un certain temps et bien que leur relation ait pris fin, les chanteurs ne retrouvent jamais leur amitié.

Celui qui devrait être bouleversé devrait être moi, mais c’est lui qui est offensé par cela. “

D’un autre côté, Thalia et Tommy Mottola sont l’un des couples les plus stables au monde et vivent sans aucun doute un beau conte de fées sans fin.

Et c’est que les deux partagent une relation forte qui n’a pas échoué à la dérive, comme des dizaines d’autres romans célèbres, et qu’ils ont deux enfants produits de leur amour.

Tout a commencé par un rendez-vous à l’aveugle prévu par le producteur Emilio Estefan, qui a convaincu Thalía et Tommy de se rencontrer, sur l’insistance de leur ami commun, ils ont décidé d’assister au rendez-vous à l’aveugle au restaurant Escalinatela à New York. , qui a été un succès, car ils s’entendaient très bien et continuaient à sortir ensemble.

Le béguin s’est produit lors de ce premier rendez-vous romantique en 1998, cependant Thalia elle a réalisé qu’elle était amoureuse quand elle n’avait plus à chercher personne d’autre.

C’était le moment où j’ai trouvé ma moitié en lui. C’est devenu un complément », avouait le chanteur en 2000 pour le magazine Who.

Après un an de rencontres, de rencontres et d’être pris pour cible par les paparazzis, le producteur a remis la bague de fiançailles à la chanteuse “Teach Me How to Live”.

En fait, il y avait beaucoup de rumeurs sur le lieu et la date à laquelle le couple aurait dit «oui, j’accepte», cependant, c’était des informations qui étaient très bien tenues.

C’est en 2000 que Thalía et Tommy se sont mariés et sans aucun doute l’interprète de «Piel Morena» était plus belle que jamais.

Sa robe était inspirée de Charlotte de Habsbourg, elle portait un diadème avec des diamants et des perles, et était faite de fils d’argent, de cristaux Swarovsky et de perles.

C’était sans aucun doute un mariage de rêve, où Thalia elle a vu son rêve d’épouser un homme bon se refléter, car Tommy était déjà reconnu dans l’industrie du disque.

