Et maintenant que le chanteur a mis de côté la discrétion qu’il entretenait avec sa vie privée, il a récemment révélé une histoire d’amour jusqu’alors inconnue et qui implique l’une des femmes les plus célèbres du Mexique: Thalía.

Dans une interview à l’émission argentine PH: Podemos Hablar, l’interprète a été sincère lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà eu une relation avec un personnage qu’il admirait, auquel il a répondu: “Je … Thalía”, a-t-il dit avec un sourire. “Je suis surpris … Je ne l’ai jamais dit, c’est la première fois que je le dis”, a-t-il déclaré.

Cristian Castro. (Amy Sussman / .)

Cristian a profité de l’occasion pour dire qu’il a toujours éprouvé de l’admiration pour le chanteur mexicain et a précisé qu’à cette époque, Thalía n’était pas fiancée.De plus, bien qu’il y ait un certain lien, il n’y a jamais eu de relation formelle. «C’était avant qu’elle se marie. Nous avions un petit truc tranquille là-bas, nous n’étions pas des petits amis, mais nous avons eu des jours où nous ressentions de belles choses», a précisé l’artiste.

Dans le même programme, le fils de Verónica Castro a également expliqué pourquoi il s’était éloigné de Luis Miguel. Le départ de «El Sol» aurait eu lieu en 1994, lorsque la chanteuse de «La Inconditional» a commencé à flirter avec le mannequin Daisy Fuentes, alors qu’elle était la compagne de Cristian.