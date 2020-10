L’équipe nationale du Portugal a annoncé à la mi-octobre que la star Cristiano Ronaldo avait été testée positive au COVID-19. Près de deux semaines plus tard, il n’est toujours pas sûr de revenir dans l’équipe. Ronaldo n’a pas encore été testé négatif pour le coronavirus, obligeant l’équipe à l’exclure pour Juventus vs Barcelone.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Ronaldo n’a pas testé négatif 24 heures avant le match, l’équipe l’a donc exclu. La nouvelle signifie que sa bataille très attendue contre Lionel Messi n’aura pas encore lieu. Les deux superstars générationnelles ne se sont pas affrontées depuis les demi-finales de la Ligue des champions 2010-11. Ils pourraient potentiellement s’affronter le 8 décembre lorsque Barcelone accueillera la Juventus.

Suite à son diagnostic positif le 13 octobre, Ronaldo est allé en isolement à Turin après son retour en Italie. Il serait resté asymptomatique depuis le test positif, mais il est toujours incapable de s’entraîner avec ses coéquipiers ou de s’entraîner. Il a également raté deux matches de Serie A contre Crotone et Hellas Verona, une paire de matchs nuls 1-1. Ronaldo était également absent de la victoire d’ouverture de la Ligue des champions contre le Dynamo Kiev.

“Cristiano Ronaldo a été libéré de ses fonctions dans l’équipe nationale après un test positif au COVID-19; il ne fera pas face à la Suède”, a déclaré l’équipe dans un communiqué après le test positif. “L’international portugais se porte bien, sans symptômes, et dans l’isolement. Suite au cas positif, les joueurs restants ont subi de nouveaux tests ce mardi matin, tous avec un résultat négatif, et sont disponibles à Fernando Santos pour s’entraîner cet après-midi, à Cidade do Futebol. “

Ronaldo est avec le Portugal depuis 2003 et a marqué 101 buts en 167 apparitions internationales. En 2016, Ronaldo a conduit le Portugal à un championnat de l’UEFA. Il a rejoint la Juventus en 2018 après des séjours avec le Real Madrid et Manchester United. Il a participé à 854 matches de club et a marqué 641 buts.

Bien qu’il soit un talent avéré sur le terrain, Ronaldo est également un joueur très riche. Il est récemment entré dans l’histoire en tant que premier joueur de football à gagner 1 milliard de dollars dans sa carrière. Il l’a fait après avoir récolté 105 millions de dollars avant taxes et frais l’année dernière. Il est le troisième athlète à atteindre cette marque, après Tiger Woods (2009) et Floyd Mayweather Jr. (2017).

Ronaldo est cependant le seul, considérant qu’il est le premier athlète à atteindre 1 milliard de dollars de gains en carrière dans un sport d’équipe. L’ancienne star des Yankees de New York, Alex Rodriguez, s’est rapprochée au cours de sa carrière. Il a gagné 450 millions de dollars de salaire.