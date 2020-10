La star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, est enfin éligible pour rejoindre son équipe, 19 jours après avoir été testé positif au COVID-19. Il a officiellement testé négatif, s’assurant qu’il peut quitter la quarantaine. Il peut revenir à la Juventus et aider le club à se remettre d’une séquence de quatre matchs au cours de laquelle il n’a gagné qu’une seule fois.

“Cristiano Ronaldo a effectué un contrôle avec un test de diagnostic [swab] pour COVID-19 “, a déclaré le club dans un communiqué.” L’examen a donné un résultat négatif. Le joueur s’est donc rétabli après 19 jours et n’est plus soumis à l’isolement à domicile. “Le prochain match de la Juventus aura lieu dimanche à Spezia.

Ronaldo a initialement été testé positif pour le coronavirus le 3 octobre alors qu’il était en service d’équipe au Portugal. Il a ensuite pris l’avion pour l’Italie afin de s’isoler et de passer son temps à se concentrer sur le rétablissement. Cependant, le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a déclaré que Ronaldo avait peut-être enfreint les règles en retournant en Italie. La star du football s’est offusquée des commentaires et a répondu avec des mots forts dans une vidéo Instagram.

“Un homme ici en Italie, dont je ne mentionnerai pas le nom, a dit que je n’avais pas obéi au protocole – c’est simplement un mensonge”, a déclaré Ronaldo en quarantaine, selon ESPN. «J’ai suivi tous les protocoles et je continuerai à les suivre, ma conscience est claire… Tout ce que j’ai fait était autorisé.

“Ils ont dit que j’avais enfreint la loi italienne et ceci et cela … tout est mensonge, j’ai tout fait correctement”, a poursuivi Ronaldo. «Nous avons tout fait de la bonne manière – laissant le [Portugal] équipe, dans l’ambulance aérienne, arrivée à Turin … Je n’ai eu de contact avec personne. “

Tout au long de son temps en quarantaine, Ronaldo a fourni des mises à jour sur sa santé. Il a posté plusieurs photos et vidéos de lui en train de s’entraîner, de profiter de la piscine et de bronzer. Il a également dit qu’il «se sentait bien et en bonne santé».

Un effet secondaire négatif du diagnostic de Ronaldo pour de nombreux fans est que Ronaldo n’a pas pu participer à un combat très attendu avec Barcelone. Il ne pouvait pas affronter Lionel Messi, une autre superstar générationnelle. Les deux joueurs de haut niveau ne se sont pas affrontés depuis les demi-finales de la Ligue des champions 2010-11, mais ils pourraient le faire le 8 décembre lorsque Barcelone accueillera la Juventus.

Ronaldo a rejoint la Juventus en 2018 après des séjours avec le Real Madrid et Manchester United. Il a participé à 854 matches de club et a marqué 641 buts. Ronaldo a déjà inscrit trois buts et une passe lors de la saison 2020-21 alors qu’il n’a disputé que deux matches. Maintenant, il retournera au club et tentera d’aider à démarrer une séquence de victoires.