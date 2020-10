Cristiano Ronaldo a le coronavirus. Cette semaine, l’équipe nationale du Portugal a annoncé que la superstar du football avait été testée positive au COVID-19. Il a disputé le match nul 0-0 de dimanche contre la France lors du match de l’UEFA Nations League, et Ronaldo serait asymptomatique et s’isolerait actuellement.

“Cristiano Ronaldo a été libéré de ses fonctions dans l’équipe nationale après un test positif pour le COVID-19; il ne fera pas face à la Suède”, a déclaré l’équipe dans un communiqué publié par CBS Sports. L’international portugais se porte bien, sans symptômes et dans l’isolement. Suite au cas positif, les joueurs restants ont subi de nouveaux tests ce mardi matin, tous avec un résultat négatif, et sont disponibles pour Fernando Santos pour s’entraîner cet après-midi, à Cidade do Futebol. “

Le Portugal devrait affronter la Suède lors d’un match de l’UEFA Nations League mercredi à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne. Il sera toujours joué puisque le reste de l’équipe a été testé négatif. On ne sait pas combien de temps Ronaldo sera absent, mais son équipe de club, la Juventus, se prépare à reprendre le jeu de Serie A ce week-end. De plus, le match de l’UEFA Champions League contre Lionel Messi et Barcelone est prévu pour le 28 octobre.

Ronaldo, 35 ans, a pris un bon départ dans la ligue italienne, marquant trois buts et une passe en deux matches. Il a accompli beaucoup de choses dans sa carrière de footballeur, ce qui l’a amené à faire une histoire financière. En juin, Forbes a rapporté que Ronaldo était le premier joueur de l’histoire du football à gagner 1 milliard de dollars au cours de sa carrière de joueur. Au cours de ses 17 années de carrière, Ronaldo a gagné 650 millions de dollars avec l’espoir d’atteindre 765 millions de dollars d’ici juin 2022.

“Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, dans le sport le plus populaire au monde, à une époque où le football n’a jamais été aussi riche”, a déclaré Nick Harris de Sporting Intelligence. “Il est au box-office.” Cette année, Ronaldo a un salaire de 60 millions de dollars, un peu moins que l’an dernier parce qu’il a subi une réduction de salaire en raison de la pandémie.

Ronaldo est avec le Portugal depuis 2003. Lors de ses 167 matches internationaux, Ronaldo a marqué 101 buts. En 2016, Ronaldo a mené le Portugal à un championnat de l’UEFA en 2016. Il a rejoint la Juventus en 2018 après avoir passé du temps avec le Real Madrid et Manchester United. Il a participé à 854 matches de club et a marqué 641 buts.