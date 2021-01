La première saison de Dickinson a surpris en montrant une femme en plein flot de talent. Incarné par Hailee Steinfeld, le personnage s’est éloigné de l’image canonique de l’écrivain. Mais Showrunner Alena Smith a décidé de reconstruire cette perception sur le talent brut d’Emily.

Pour cela, il a pris la décision audacieuse de construire un personnage adapté à une nouvelle génération. Le Dickinson à l’écran est une femme pleine de pouvoir réel. Le talent et le tempérament s’unissent pour entretenir une sorte d’énergie volontaire qui ils transforment le poète en quelque chose de plus qu’un simple nom sur la page d’un livre.

En réalité, c’est un transit d’une énorme valeur d’intrigue entre ce qu’Emily peut être en tant que personnage historique et le personnage qui raconte l’histoire, entouré d’un monde qui se distingue comme un éclair de colère et une férocité éblouissante.

Bien sûr, avec une prémisse similaire, la deuxième saison était un mystère pour les fans dévoués qui ont transformé la première en un succès imprévisible. Est-ce que Smith parviendrait à garder le même ton froid et léger? Feriez-vous la transition inévitable vers un ton beaucoup plus mature et adulte? L’essentiel de la série pourrait-il survivre à l’exigence inévitable de naviguer dans un tout nouveau scénario?

Sans aucun doute Dickinson a eu le difficile défi de faire face aux attentes d’un public fidèle et le phénomène modéré qui l’entoure. Une situation que plus d’une série ne peut facilement surmonter.

Le succès à mi-chemin de ‘Dickinson’

Dickinson ne réussit pas tout à fait non plus, mais au moins, il réussit à passer le test décisif de la préservation de son identité.

La deuxième saison – dont les trois premiers chapitres ont été diffusés la semaine dernière sur Apple TV Plus – montre que la série a pu faire une évolution significative et le faire selon ses propres conditions. De plus, Dickinson revient avec la décision évidente de permettre à son personnage de grandir et de devenir beaucoup plus crédible, ce qui avait été l’une des critiques récurrentes lors de la première et d’autant plus que le personnage incarné Steinfeld a pris une vie propre.

Pour son nouveau voyage, l’actrice donne à Emily un besoin renouvelé de comprendre les limites de son talent. Mais aussi d’un voyage tenace par l’opposition du monde qui l’entoure. Ensemble, les deux choses élaborent une analyse approfondie de la reconnaissance, de la renommée, mais surtout de la manière dont la création est comprise comme faisant partie de l’identité.

En fait, le personnage médite sur cela dans plusieurs des scènes les plus pertinentes de la saison. L’Emily qui prend désormais la poésie au sérieux et s’interroge sur ce qui la sépare du reste de son entourage, s’interroge sur sa personnalité, son esprit et son tempérament. Comme si tout ce qui précède était un ensemble d’idées auxquelles vous devrez faire face pour comprendre la femme qu’elle est et qui elle devient.

Mais il ne perd pas son caractère existentiel

Bien sûr, les questions existentielles d’Emily ont été en grande partie l’épine dorsale de l’intrigue de la série. Désordonné, plein de vie, audacieux et avec un sens de l’humour étrange. C’est un ensemble d’erreurs et de contradictions qui séduit et étonne.

La nouvelle saison prend le long métrage dans une nouvelle dimension et met l’accent sur la qualité de construction du futur poète. A cette occasion, le travail est doublement important, car Emily a décidé qu’elle voulait écrire – elle avait déjà décidé, bien sûr, mais maintenant c’est un pilier vital – et de le faire à partir de la connaissance de son monde intérieur. Et c’est cette plénitude d’artiste à la recherche du soutien de son travail qui fait de la deuxième saison de Dickinson un brillant voyage à travers tous les petits éléments qui rendent son personnage unique.

Emily montre une fois de plus tout son étrange sens de l’humour, l’intensité de ses sentiments et son esprit curieux.

Le manque de cohérence dans certains moments de ‘Dickinson’

Néanmoins, la série semble avoir du mal à prendre tout cet enthousiasme et à créer un scénario solide qui puisse le soutenir. Il y a beaucoup de blagues, de conversations à double sens, de parodies hilarantes de l’acte d’écrire et en particulier, la façon dont Emily il commence à parcourir le long chemin pour trouver son identité littéraire. Ce n’est pas simple, et pourtant la série semble plus intéressée par la performance de son personnage principal que par l’exploration de l’histoire.

À une époque où la reconnaissance n’est rien de moins que vulgaire, Emily de Dickinson traverse des espaces inconfortables pour s’interroger sur la nécessité pour sa poésie d’être plus qu’un simple véhicule artistique et de devenir le motif de toute son existence. Ou du moins, dans une profession. Mais Smith préfère suivre de près les trébuchements, les rires et la férocité joyeuse de son personnage., vous méditez sur vos taches brunes.

La maturité d’Emily – perceptible sur certains points, inexistante sur d’autres – n’est qu’une excuse pour des questions sur l’œuvre d’art en tant que miroir. Mais la série n’offre pas les réponses dont l’intrigue pourrait avoir besoin. Peut-être la fracture de l’écriture fait de son retour à l’écran une petite déception, malgré la préservation de son charme splendide intact.

