Au cinéma, comme dans la nourriture, il y a parfois des arômes familiers quand on goûte à certains films, qu’ils soient récemment sortis ou avec du temps derrière eux. Si l’on reconnaît les plats qu’une personne familière avec qui il vit cuisine à la maison par habitude et peut-être avec un certain soin naturel, produit de l’expérience quotidienne et de l’effort quotidien dans ce qu’il partage plus tard avec sa famille; S’il est parfaitement possible pour vous de dire ce qu’il y a à manger aujourd’hui simplement en appliquant un nez curieux, de la même manière nous pouvons trouver des films qui sentent un style spécifique et très reconnaissable pour une raison quelconque et qui, en théorie, leur est étranger.

Beyond the Moon est une excellente démonstration que Netflix peut rivaliser avec Disney sur son propre terrain sans inconvénient majeur

Et il ne semble pas raisonnable d’être en désaccord sur le fait flagrant que c’est ce Cela se produit avec un film d’animation comme Beyond the Moon (2020), que le vétéran Glen Keane a réalisé pour Netflix. C’est un homme qui, bien qu’il n’ait jamais été en charge d’un long métrage, a été animateur pendant près d’un demi-siècle dans des films très célèbres de l’usine Disney, de The Rescuers, Peter and the Dragon Elliot (John Lounsbery, Wolfgang Reitherman et Art Stevens, Don Chaffey et idem Bluth, 1977) ou Basil, la souris superdétective (Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener et John Musker, 1986).

A ne pas oublier, en revanche, ses contributions à La Petite Sirène (Clements et Musker, 1989), La Belle et la Bête (Gary Trousdale et Kirk Wise, 1991), Aladdin (Clements et Musker, 1992), Pocahontas (Mike Gabriel et Eric Goldberg, 1995) ou Tarzan (Chris Buck et Kevin Lima, 1999), tous de l’animation classique, et Tangled (Nathan Greno et Byron Howard, 2010) ou Wreck it Ralph! (Rich Moore, 2012), avec les trois dimensions triomphantes du coup de poing sur la table que Pixar a donné avec Toy Story (John Lasseter, 1995). Mais c’est que, Dernièrement, Glen Keane s’est intéressé à la réalisation.

Et le fruit de cet intérêt sain qui lui est venu pas moins qu’à l’âge de soixante ans, ce sont quatre courts métrages, le passionnant et charmant Duo (2014), avec une magnifique bande-son de Scot Blackwell Stafford (Pearl); l’hybride Nephtali (2015), co-vedette avec Benoît Philippon (Mune, le gardien de la lune); le single Lux: Binding Light et le Dear Basketball, lauréat d’un Oscar (2017). Un tournage dont la reconnaissance lui a permis de réaliser Au-delà de la Lune, qui incarne l’esprit de sa maison cinématographique depuis tant de décennies haut la main: les Walt Disney Animation Studios, fondés en 1923.

‘Beyond the Moon’: l’ombre de Disney est allongée

Il nous satisfait malgré le fait qu’il n’y a pas de cynisme en lui et son parcours émotionnel résulte d’une progression transparente et d’un nettoyage quasi improvisé.

Exposer la trajectoire de Glen Keane fait des merveilles pour que les téléspectateurs comprennent pourquoi Beyond the Moon est comme ça; les raisons pour lesquelles pourrait être confondu avec un nouveau classique de Disney, le cinquante-neuvième, sans aucun problème. Ses éléments narratifs, qui incluent une intrigue familiale avec une approche jeune, des efforts pour s’améliorer et le destin de la maturité, avec des détails évidents qui rappellent les traumatismes cinématographiques générationnels de la société Mickey Mouse et même des animaux humanisés, laissent peu de place au doute. Et les numéros musicaux avec le chant des protagonistes sont la finale finale.

Et que ce soit clair: si Ralph brise Internet (Rich Moore et Phil Johnston, 2018) pourrait être considéré comme une contribution digne de Pixar sans en être un, il n’en est pas de même avec Beyond the Moon car cette essence complète, la sienne, n’appartient qu’à Disney. Ce qui est une merveilleuse démonstration, non pas que l’ombre de cette ancienne usine est longue, mais que Netflix peut rivaliser avec elle sur son propre terrain sans inconvénient majeur et sortir avec succès d’une telle transe, une réalisation que peu d’études sur L’animation peut vraiment montrer.

On ne peut que s’abandonner à son animation minutieuse, avec des textures réalistes au palpable, et splendide dans sa couleur et sa lumière.

La parodie éhontée de Shrek (Andrew Adamson et Vicky Jenson, 2001) et ses trois suites, par exemple, n’est pas du tout Disney; le bad baba avec un cœur de The Ice Age (Chris Wedge et Carlos Saldanha, 2002) et ses quatre suites ou de Gru, mon méchant préféré (Pierre Coffin et Chris Renaud, 2010) et son quatuor de films ultérieurs, soit. Mais la sincérité à l’épreuve des bombes de Beyond the Moon oui ça l’est, et dans le bon sens: il nous satisfait malgré le fait qu’il n’y a pas de cynisme en lui et son parcours émotionnel résulte d’une progression transparente et d’une propreté quasi intempestive.

Il tombe sur ses pieds car on ne peut que s’abandonner à son animation minutieuse, aux textures réalistes même palpables, et splendides dans sa couleur et sa lumière. Parce que Glen Keane et ses collègues l’ont fait avec un enthousiasme contagieux et beaucoup de soin, en respectant les lignes directrices cristallines du dernier scénario de feu Audrey Wells (The Hate You Give). Ton fantasme déchaîné, avec des clins d’œil a Journey to the Moon (Georges Méliès, 1902), Alice au pays des merveilles (Clyde Geronimi, Hamilton Luske et Wilfred Jackson, 1951), Sleeping Beauty (Geronimi, 1959) et The Neverending Story (Wolfgang Petersen, 1984), ne submerge jamais.

Beyond the Moon garantit un drame crédible, un divertissement digne et, à la fin, des moments vraiment émouvants

Oui numéros musicaux, que dans d’autres films comme Tiana et la grenouille (Clements et Musker, 2009), mort-né, le ventre jusqu’aux yeux, ils ne sont pas plombés et encore moins directement gênants. Pourtant, le rire nous offre la justitas et, tandis que les images de Beyond the Moon passent, nous esquissons plutôt un sourire sans dents visibles. Car ici on n’est pas dans les domaines de la comédie spirituelle ou du génie cinématographique. Mais ce que la nouvelle proposition animée de Netflix nous garantit, c’est un drame crédible, un divertissement décent et, à la fin, après le voyage bizarre et l’évolution intérieure, quelques moments vraiment émouvants.

