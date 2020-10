En tant qu’artiste d’improvisation, de performance et d’un genre d’humour maladroit qui n’est pas pour tout le monde, Borat –le succès inattendu de 2006 qui a changé les règles de la comédie et l’humour à plus d’un niveau – c’était un coup dur pour la perception du satirique comme une idée liée à une certaine propension pour l’intellectuel.

Le caractère controversé de Sacha Baron Cohen était un mélange inconfortable de confiance en soi, de vulgarité et de peurs collectives, et aussi l’incarnation d’un type de critique sociale qui par alors il semblait déjà étonnant dans sa pertinence.

Avec son accent lourd, son apparence décalée mais surtout, son mépris des supposés idéaux occidentaux et la perception du politiquement correct comme un obstacle à un dialogue cohérent de quelque chose de plus trouble, le personnage a été critiqué et acclamé à parts égales. Pour l’histoire, l’image de Borat portant un maillot de bain hideux qui est devenu un symbole du vulgaire comme un rejet de toute convention possible.

Le retour du personnage était donc un pari risqué, et pour le moment sans aucun doute avec un prix élevé à payer dans l’opinion publique. Que pouvait-on attendre d’une nouvelle version du personnage controversé au milieu d’une Amérique divisée, polarisé aussi peu de fois dans son histoire, qui fait également face à une compétition politique cruciale? Que pourrait ajouter la critique sociale et culturelle moqueuse du baron Cohen, soutenue au milieu d’un étrange voyage à travers les extrêmes d’un discours sournois sur le mode de vie contemporain?

Lorsque le comédien britannique a finalement annoncé qu’il avait tourné son film par surprise, et qu’il avait en fait été vendu à Amazon Prime Video pour sortir en octobre 2020, il y avait eu de la stupéfaction. La grande question était de savoir ce que l’on pouvait attendre d’un tel projet. Plus grotesque retenu? Plus de blagues aux dépens de l’Américain moyen? Un regard beaucoup plus vil sur ce que la société américaine considère comme précieux et même une définition de son nom?

Borat: Moviefilm ultérieur est cela et bien plus encore. Si dans Borat le personnage semblait incarner un revers pervers et rarement visible de la société nord-américaine – il y avait des rivières d’encre sur l’antisémitisme qui ont conduit à la série de blagues du film – sa suite est un voyage à travers une nation au milieu d’un différend historique sur ses pires défauts, douleurs et erreurs. Le pays que parcourt Borat est un pays plein de paranoïa, de peur de l’étranger et des différents, un panorama raréfié que les mois de quarantaine et la bataille dialectique sur les effets du COVID n’ont fait qu’aggraver.

Baron Cohen cette fois n’a pas à trop provoquer pour montrer le paysage inquiétant d’un pays sous un masque de correction: le film ne montre que ce qu’il trouve, ce qui supporte un discours de haine de plus en plus marqué et surtout ce qui est caché ci-dessous un regard curieux sur la culture américaine. Pendant que Borat sourit avec une conscience malicieuse d’un paysage familier: il y a un certain air d’avertissement précipité entre les blagues, les calembours et la prétendue conception de l’absurde.

La pandémie est soudainement partout, mais son arrivée n’est ni accidentelle ni brutale. Le réalisateur Jason Woliner parvient à créer un climat d’urgence, un pseudo-documentaire qui se nourrit de la réalité avec une telle audace et une telle compétence que pour cette seule raison, il pourrait être candidat au meilleur film de l’année. La notion d’étrange, de peureux et de désagréable se réunissent dans une seule perception d’une culture pleine de nuances de gris, caché sous un sourire d’hypocrisie sévère.

Bien sûr, l’un des points les plus controversés du film a déjà transcendé: la scène impliquant Rudolph Giuliani au milieu de ce qui semble être un acte sexuel avec une actrice adolescente, qui se fait passer pour une journaliste, est devenue une polémique modérée, avant même que des médias spécialisés aient accès à la séquence. Mais sans aucun doute, cette fois, le baron Cohen a réalisé ce qui semble être une combinaison d’aveux scandaleux à des niveaux entièrement nouveaux, avec une version plus que désagréable de la méfiance à l’égard du politicien moyen.

La scène est beaucoup plus difficile à digérer que les rumeurs ne le suggèrent: la supposée fille de Borat (interprétée par María Bakalova) interviewe Guiliani dans ce qui semble être une sorte d’explosion de sincérité, des commentaires sur des situations aussi critiques concernant l’administration Trump ce qui est déconcertant et parfois dérangeant. L’ancien maire de New York avoue que Trump a ignoré les avertissements de «personnes très proches de lui» pour «sauver des vies, alors qu’il aurait pu en sauver un million de plus». Il le dit avec un simple naturel qui échappe aux doubles interprétations.

Peu de temps après, il plaisante sur le fait de manger une chauve-souris et vient enfin le moment qui fera sans aucun doute de Borat: Subsequent Moviefilm un document à prendre en compte dans le monde politique et dans le grand débat politique que porte l’Amérique du Nord. Avec une froideur glaciale, Guiliani se retire avec l’adolescent dans une pièce et parmi les images, il semble qu’il passe sous son pantalon, un moment où le baron Cohen lui-même s’arrête.

La tension monte, et du coup le film est bien plus qu’une simple blague grotesque et offensante. C’est une dénonciation de quelque chose de spécifique et lié à la version de la vérité consommée à grande échelle, les secrets du pouvoir et de la peur, à la révélation de ce qui se cache sous tous les sourires stéréotypés qui détiennent le pouvoir.

Avec ce coup d’État, Borat: Moviefilm ultérieur se transforme en un autre niveau de moquerie interroger la culture, ses symboles et ses principales formes de pouvoir. Borat – le personnage et le concept – n’est plus une blague colorée, mais aussi un regard révélateur sur des dizaines de sujets inconfortables que Baron Cohen et son équipe dépeignent ouvertement.

L’Amérique du Nord qui contextualise le film, leur confrontation violente avec la peur et le mépris culturels vers la différence, ils rendent la figure grande et maigre de Borat plus difficile à assumer dans toute sa version sauvage de la critique.

La formule entière – qui comprend la représentation du sexisme, de la misogynie, du racisme, de la suprématie blanche – est un dispositif élaboré construit sur un débat sans fin sur le bien et le mal contemporains, bien caché sous des couches et des dimensions de vulgarité presque intolérable.

Borat: Moviefilm suivant se termine par une pétition pour voter. Ou du moins quelque chose de similaire, urgent et douloureux, qui s’inscrit également comme une pièce soignée au milieu de tout ce qui a été montré, élaboré, analysé à travers les séquences précédentes bizarres. Le monde que décrit le baron Cohen est effrayant – dur, violent – mais aussi, une grande mauvaise blague. Peut-être le message le plus obsédant de tout le film.

