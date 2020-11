La première chose qui étonne à propos de The Call de Lee Chung-hyun est le la capacité de votre réalisateur à raconter une histoire dans deux délais différents sans utiliser aucune des ressources habituelles qui sont habituellement utilisées dans le cinéma pour définir des espaces temporaires.

En soi, cette capacité narrative qui transforme le scénario en deux vues en parallèle sur un même événement est non seulement l’épine dorsale du film mais aussi la manière la plus intelligente de s’engager dans une confrontation directe avec une question spécifique: comment le temps peut-il ou en tout cas, la rupture du temporel, utilisé de manière créative dans un complot d’horreur? Lee Chung-hyun le fait et prend également une décision très inhabituelle dans des films comme celui-ci: essayez de réfléchir sur les conséquences de ce qui se passe aux deux endroits en même temps.

Bien sûr, le film est aussi une énigme intelligente, frénétique et singulière sur la peur. Suivant la ligne de scénarios comme When a Stranger Calls (1979) de Fred Walton, l’action se déroule par la seule connexion d’un appel téléphonique, seulement pour l’occasion Lee Chung-hyun ajoute une pirouette temporaire qui sépare Seo. yeon (Park Shin hye) de Jeon Jong-seo (Young-sook) depuis deux décennies. Cependant, le fait principal qui les unit est bien plus important que l’inexplicable: un meurtrier est sur le point de tuer et seulement les deux, aux extrémités de la ligne téléphonique Et sans comprendre ce qui se passe ou comment ils se rapportent les uns aux autres, ils peuvent l’arrêter.

Le réalisateur assume la terreur à partir de la perception de l’impossible mais ne passe pas trop de temps à réfléchir sur la peur, ni sur la possibilité de l’absurde, mais s’intéresse plus à la manière dont la violence agit en tant qu’agent de l’inexplicable dans son état pur: le Le jeu miroir de l’intrigue est traduit à l’écran comme une version prudente du bien et du mal dans l’ombre. Dès la première scène, Lee Chung-hyun précise que ce qui est vraiment important dans tout ce qui est raconté, ce n’est pas l’exploration de l’incertitude, mais le risque, qui sépare le film d’une recherche d’explications sur le phénomène qui soutient le Appel.

Bien sûr, il y a un meurtrier et le fait même de la brutalité des meurtres qu’il commet pourrait être analysé séparément comme une manière dont le film médite sur sa duplicité, mais en réalité le réalisateur regarde ses personnages avec un œil cynique prudent. Les deux femmes sont unies par la brutalité d’un acte de cruauté inclassable et en même temps elles essaient de remonter à distance un puzzle sur ce qu’elles vivent et se passent, l’une pour échapper au monstre qui les hante à une distance de vingt ans et l’autre, pour traque sa proie avec une série de distorsions temporelles quiqui sont analysés comme une arme entre les mains d’un esprit qui conçoit le mal à partir du machiavélique.

La brutalité des crimes est là, mais aussi, la nécessité de comprendre les limites de la situation. Que peut faire chacun d’eux pour éviter le prochain événement? Quelle est l’influence du jeu temporel sur ce qui se passe dans le futur?

Au fur et à mesure que l’intrigue progresse, la composition du tableau sur le suspense devient plus chaotique et moins compréhensible, mais l’essentiel est toujours là: les conséquences de ce qui peut se passer dans le futur pour chaque événement passé devient un réseau d’informations interconnecté qui fait appel dans sa deuxième tranche à la science-fiction et moins à la terreur, mais continue d’être un exercice cohérent de spéculation sur fond d’horreur. Le plus mémorable de The Call, est la façon dont le mélange de genre traverse les différentes scènes sans être mal à l’aise loin de là, choquant. Les histoires parallèles font partie intégrante séparément et la possibilité de comprendre le contexte des personnages en tant qu’individus et non des parties distinctes du même récit n’est pas manquée.

La sensation d’un voyage brusque et sombre dans le temps en tant que substance et fil conducteur – quelque chose qui rappelle en certains points la série Dark récemment achevée – étonne par sa capacité à créer un point d’interrogation sur ce qui va se passer ensuite. Lee Chung-hyun fonde sa prémisse sur la probabilité, ce qui va se passer bientôt et l’annonce d’une tragédie imminente.

À travers l’incertitude, le scénario crée un lien direct avec la brutalité des meurtres qui sont montrés dans des détails effrayants et entretient également une perception précise de la manière dont chaque décision peut transformer le scénario de ce que, en même temps, le spectateur il suppose que cela se produira dans vingt ans, que ce soit dans le futur ou dans le passé.

C’est un risque calculé que dans des mains moins habiles auraient pu être une collection de scènes et de flashbacks, mais grâce à Lee Chung-hyun, c’est une réflexion réfléchie sur le terrifiant de l’invisible. Soit parce que ça n’existe pas – encore – ça ne s’est pas passé, ou se construit au fur et à mesure que les futuribles glissent comme des bribes d’informations apparemment déformé, le film est une approche audacieuse du temps comme un transit de spéculation plutôt que d’événements.

De plus, le réalisateur utilise la chronologie disruptive du film pour concevoir les racines du mal moderne: Young-sook, manipule, crée, construit et prend des décisions en fonction de la probabilité de ce que pourrait expérimenter Seo-yeon, qui tente de s’échapper en l’avenir d’un monstre qui se nourrit d’un type de conception de la peur inexplicable. Comment échapper aux événements de votre propre vie, modifiés et modifiés pour se cacher? Du regard d’un personnage à l’autre, le film construit un réseau de situations aussi divertissantes que complexes, qui parviennent néanmoins à s’expliquer assez couramment pour que le spectateur puisse suivre l’histoire en douceur.

Le directeur de la photographie Jo Young-jik et le scénariste Lee Chung-hyun apportent à l’atmosphère malsaine une collection de lieux sombres, lugubres et sinistres, qui accentuent la puissance de l’histoire jusqu’à ce que l’horreur soit aussi un moyen de comprendre la recherche. réponses de Seo-yeon, devenu le bouc émissaire de un assassin avec toutes sortes de ressources et une froide capacité de stratégie. La vulnérabilité, la force, la confusion et en fin de compte, le fait inéluctable qu’il est impossible – ou du moins, cela semble suggérer le cœur de l’histoire – qu’il puisse y avoir une bonne fin dans une histoire, dans laquelle la victime a deux visages et en même temps, deux options, toutes deux terribles.

En fin de compte, The Call joue sur l’idée du désespoir qui entoure les tragédies prophétisées, mais cette fois, c’est une toute nouvelle dimension ahurissante du meurtre au cœur de quelque chose de plus sinistre. Au milieu de beaucoup de sang versé, la peur s’est transformée en un lien incontournable et la capacité prudente de Lee Chung-hyun à créer une atmosphère sombre sur des terreurs insoupçonnées, The Call est une petite farce imprévisible. Peut-être son point culminant.

L’article Critique de «L’appel»: quand le pire meurtrier que vous imaginez est le temps a été publié dans Hypertext.