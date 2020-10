À de rares occasions, peut-on dire qu’ils sont les intérêts d’un cinéaste comme ceux de Joe Mantello sont si clairs, Américain d’origine italienne avec une longue carrière d’acteur et de réalisateur de productions scéniques de Broadway, une paire de Tony Awards à son actif pour le drame de 2003 Take Me Out (Richard Greenberg, 2002) et la comédie musicale Assassins (John Weidman et Stephen Sondheim, 1990) en 2004 et seulement deux films dans les coulisses: Love! Courage! La compassion! (1997), tristement traduit par Feathered Ya Lo loco par le classique de Billy Wilder (1959), et maintenant Les garçons du groupe (2020).

Joe Mantello brille avec un montage dynamique comme William Friedkin dans la première adaptation et ajoute un plus grand nombre de plans rapprochés et de mouvements de caméra.

Les deux films sont des adaptations de pièces de théâtre homonymes qu’il connaît si bien, l’une écrite par Terrence McNally (1994) et l’autre par Mart Crowley (1968), donc tout reste à la maison. Les deux sont interprétés par une poignée de personnages homosexuels, des amis réunis dans la maison de l’un d’eux et avec des personnalités et des tribulations différentes. Et, si l’on ajoute à de telles coïncidences que Joe Montello avait déjà abordé des questions telles que l’homophobie dans Take Me Out, il ne fait aucun doute que sa vie narrative tourne autour de la scène et, au moins au cinéma, des expériences de sa propre orientation sexuelle.

Le célèbre William Friedkin (The Exorcist) avait déjà transféré le livret de Mart Crowley en long métrage en 1970. Et on pourrait penser que la version de Joe Mantello est presque une copie conforme de la sienne si vous les avalez d’affilée, mais ce sentiment n’est dû que que les scripts respectifs de Mart Crowley lui-même et du petit Ned Martel (American Horror Story) sont très fidèles au texte original. Et, d’autre part, la version de William Friedkin fonde son grand dynamisme dans une monture en acier pour éviter la théâtralité et pour que nos yeux ne s’ennuient pas, tandis que celui de Joe Mantello se ressemble et ajoute des transitions avec un rideau et un plus grand nombre de gros plans et de mouvements de caméra.

Dans l’ancienne version, Emory de Cliff Gorman est plus charmant et attachant que Harold de Jesus ‘Robin et Leonard Frey, plus charismatique et hypnotique que celui de Zachary Quinto ici

De plus, malgré les paroles si similaires dans les situations et les dialogues, pratiquement tracées, Ned Martel et Joe Mantello parviennent en quelque sorte à le rendre plus compréhensible. le bavardage excentrique, toujours spirituel, d’un gang qui pivote entre le festif et une hostilité acide. Amoureux! Courage! La compassion! il y en a aussi, mais sans autant de verbiage et avec peu de déchaînements dramatiques, c’est plus triste et amical que corrosif. Peut-être parce que leur moi fictif n’est pas aussi agité, tourmenté ou même brisé de différentes manières que ceux de The Boys in the Band. Et ainsi il est apprécié dans une moindre mesure qu’avec les nouvelles du réalisateur; dites-vous. Parce qu’il y a plus de chicha ici.

Jim Parsons (The Big Bang Theory) est vu à la hauteur de son personnage, Michael, ainsi que de l’ensemble du castingdont Matt Bomer (Flight Plan: Missing), Andrew Rannells (Girls), Tuc Watkins (Desperate Housewives), Michael Benjamin Washington (Ratched), Brian Hutchison (Bridge of Spies) et Charlie Carver (The Leftovers) dans le rôle de Donald , Larry, Hank, Bernard, Alan et le cow-boy. Cependant, dans The Boys in the Old Band, Emory de Cliff Gorman (All That Jazz) est plus charmant et attachant que Jesus ‘Robin (Gun Hill Road) et Leonard Frey Harold (Fiddler on the Roof). Il fait preuve d’un charisme et d’une hypnose supérieurs à ceux de Zachary Quinto (Star Trek) même par son intonation en parlant.

Joe Mantello a atteint une agréable fraîcheur, et l’éloquence et le mystère irréductible de la pièce continuent de fonctionner

Oui les flashbacks inattendus sont une erreur car ils brisent l’attention dramatique dans l’appartement new-yorkais au lieu d’y rester pour maintenir l’augmentation progressive de la tension dans un espace clos – comme dans The Rope (Alfred Hitchcock, 1948) ou dans Twelve Merciless Men (Sidney Lumet, 1957) – et, d’autre part , ils empêchent les acteurs des moments de grande intensité interprétative qu’ils auraient obtenus en se focalisant sur eux sans un clin d’œil tout en lâchant prise, comme cela se produit dans l’adaptation de William Friedkin. Même ainsi, Joe Mantello a atteint une fraîcheur agréable dans cette version de The Boys in the Band, et l’éloquence et le mystère irréductible de la pièce continuent de fonctionner. comme la machinerie d’une horloge.

