Sans aucun doute, c’est un film que Woody Allen aurait pu tourner dans ses moments les plus inspirés: On the Rocks, de Sofía Coppola pour Apple TV +, a une grande partie de la névrose agitée et parfois tendue que le réalisateur impressionne sur ses films, mais à Contrairement à cela, le réalisateur trouve un espace silencieux, élégant et soigné pour raconter ce qui à première vue est une histoire sur le vicissitudes dans la relation d’une fille avec son père, mais sans aucun doute, c’est bien plus que cela.

Coppola prend la décision audacieuse d’abandonner quelque peu ses regards contemplatifs sur les grands dilemmes existentiels, pour aller vers quelque chose de plus mature, articulé et prometteur.

La Sofía Coppola qui dirige On the Rocks est une femme qui a sans aucun doute appris quelques choses au cours de ses années d’absence du cinéma. De la sensibilité décadente, parfois fataliste et surtout presque sensuelle qui borde et consomme tous ses films comme un discours sur les troubles de la solitude et du déracinement, la réalisatrice a trouvé un nouveau point pour réfléchir sur la qualité de la sensibilité et surtout, Les secrets inconfortables qui sont gardés entre les sourires et l’offre quotidienne.

Pour le meilleur ou pour le pire, On The Rock est une réflexion sur la vie d’adulte, ses espaces érodés par l’ennui mais aussi, la recherche d’identité, le tout au milieu du paysage bleuté et rayonnant d’un New York qui pour l’occasion, il se présente comme une version stylisée de lui-même.

Coppola a un besoin extraordinaire de concilier les espaces, les douleurs et les petites dualités dans les lieux qu’il regarde attentivement, seulement que dans On The Rocks cette tendance est beaucoup plus raffinée qu’elle ne l’était auparavant. Si dans Suicidal Virgins (2000) la caméra avance avec une placidité regrettable qui devient de plus en plus amère, dans On The Rock elle devient un témoin, un observateur énergique de ce qui se passe derrière des portes et des fenêtres closes. Un succès qui donne une nouvelle hauteur au style bien connu de la réalisatrice et à sa capacité à se plonger dans des sentiments émouvants avec une énorme qualité d’intrigue.

On The Rocks est le nouveau de Sofia Coppola

Laura (Rashida Jones) et Dean (Marlon Wayans) sont un couple moderne et prospère typique avec une vie luxueuse, occupant un appartement confortable dans SoHo de New York. Elle est écrivain, il est propriétaire d’une start-up à succès qui l’oblige à passer une bonne partie de son temps loin de chez lui, dans lequel son absence porte un poids lent et presque insignifiant. Après tout, Laura est occupée avec leurs enfants, la date limite pour son prochain livre et la nécessité d’assimiler les deux.

La vie est calme entre des conversations nerveuses sur les méthodes parentales, la vie moderne et le besoin de réussir. Laura est sans aucun doute une femme Coppola aux extrêmes ridicules. Il y a quelque chose d’élégant, d’énervé et d’exquis chez cette femme capable de pousser sa poussette à travers le parc tout en débattant avec des extrêmes aigus dans une série de questions inconfortables sur ce que la vie lui réserve et ce qui l’attend. sa.

Ce sont précisément les questions qui soutiennent cette petite histoire tendue, ambiguë et brillante: après que Dean ait bu d’un de ses nombreux voyages, Laura trouve des preuves d’une possible infidélité. Ça l’est? Le personnage semble penser, après une courte et troublante conversation au cours de laquelle son mari, complètement ivre, semble déçu de le trouver allongé à côté de lui. Qui espérais-tu voir? Laura se demande sans vraiment le faire, s’accrochant comme elle le peut et comme elle le peut à l’angoisse et à la déception de quelque chose qui même, à ce moment-là, n’a ni nom ni forme réelle.

Est-ce la fin du bonheur? Laura semble s’interroger, mais elle ne le fait pas non plus lorsqu’elle trouve des objets suspects dans la valise de Dean, une porte ouverte sur une vie – loin d’elle, en l’absence – à laquelle elle n’appartient pas.

Bien sûr, Laura vient de trouver la fissure dans l’image idyllique de leur mariage placide, ennuyeux et sans incident. Et cette fissure le pousse vers de nouveaux endroits dont il ne soupçonnait pas la présence. Ou s’ils le faisaient, ils étaient commodément cachés sous les après-midi radieux, le sommeil du bébé, les jours d’écriture. Mais le poison de Laura a une source: Felix, son père (un magnifique Bill Murray), est l’incarnation du revers sombre de la vie du personnage. Il a le même esprit vif que sa fille, la même élégance spirituelle, mais c’est aussi un misogyne irritant qui incarne, d’une manière ou d’une autre, toutes ses insécurités. Décadent, répugnant, un mystère pour sa fille, c’est aussi la source secrète de l’amertume qui le hante désormais partout. Car Laura ne cesse de se poser des questions et le scénario met un accent particulier sur le fait définitif que cette recherche de réponses sera le rythme et la version du film sur la réalité.

Coppola change le rythme et la direction de l’intrigue alors que Laura décide de faire confiance à son père. Il y a un tremblement de conscience, une nouvelle version de la réalité et du coup, cet homme de 76 ans qui a marché dans l’ombre de la vie de sa fille, est au centre de toutes les questions que son esprit s’obstine à analyser, sans ne vous emmène nulle part. C’est alors que Bill Murray incarne ce qui est peut-être son personnage le plus complet, substantiel et surtout incompréhensible. C’est un homme obsédé par le sexe féminin, par la perception de la sensualité, par une misogynie si assimilée qu’elle finit par être douloureuse et en même temps tragicomique. Tout à coup, alors que Félix échange des blagues insignifiantes avec Laura, il lui explique les raisons pour lesquelles un homme de son âge peut admirer les fesses de femmes de la moitié de son âge et pourquoi, son attention obscène et presque agressive va bien. vers le sexe féminin.

Felix peut justifier et justifie Dean, tout en analysant et en composant une version de la réalité dans laquelle cette justification est valable. Il est étonnant de voir comment le scénario joue avec les attentes de Laura, les transforme en un sous-texte inconfortable et à la fin, justifie Felix d’une manière ou d’une autre, transformé en ce qui semble être un totem de sagesse rhétorique que sa fille regarde avec prudence. . Il y a beaucoup de mauvaises décisions dans la façon dont Laura essaie de comprendre l’infidélité alléguée dont elle souffre apparemment et aussi, la façon dont elle agit en conséquence. Mais le pouvoir de Coppola est que les réponses aux questions ne sont que de petits indices, des bribes d’informations qui vont et viennent d’un endroit à l’autre. Les changements psychologiques des personnages vont et viennent d’un endroit à l’autre, ils développent une étrange idée de la réalité de l’amour et de ses désaccords.

En fin de compte, le film ne semble pas tellement méditer sur l’infidélité de Dean, mais plutôt sur la façon dont Felix essaie de tendre la main à sa fille. Le film a une tendresse d’acier et dans ses dernières séquences une manière brillante de regarder le quotidien et les secrets qu’il garde, qui est une réflexion formidable sur la façon dont le monde contemporain regarde l’amour. Sous la silhouette d’un New York exquis, il y a aussi place pour la douleur, la beauté et, finalement, la rédemption tardive de petites blessures qui n’ont jamais été guéries.

