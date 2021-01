UNE

Les célébrités Instagrammers se démènent pour donner l’impression de travailler au lieu de poser sur des plages ensoleillées.Voici ce thriller astucieux sous la forme d’un récit édifiant sur les dangers d’être un influenceur social.

Trente ans, Emmy Jackson a quitté son travail de rédactrice de mode et, après la naissance de sa fille, Coco s’est accidentellement transformée en influenceuse “ Instamum ”. Ses publications franches sur la maternité à #Mamabare lui ont valu plus d’un million d’adeptes, ce qui lui apporte une fortune en parrainage ainsi que des milliers de livres de cadeaux.

Le secret de son succès est qu’elle est si facile à raconter: une maman épuisée et sans maquillage avec des seins qui fuient qui a passé toute la nuit avec un bébé qui pleure (elle vient d’accoucher à nouveau). Nous avons tous été là, non? En arrière-plan, des scènes d’un intérieur confortablement chaotique avec des jouets jetés et de vieux journaux. Et elle répond toujours à ses messages directs avec empathie et chaleur. Mais à quel point les messages et les messages sont-ils vraiment francs? Pas du tout. #Mamabare est un simulacre soigneusement organisé. Les enfants d’Emmy dorment toute la nuit et une femme de ménage entre régulièrement.

Elle a aussi des hordes d’autres soutiens. Il y a son agent, Irene, qui a «la chaleur humaine d’un Calippo»; il y a le mari métrosexuel Dan, un romancier raté avec un fonds fiduciaire, il y a un PA incompétent et malhonnête appelé Winter, et puis il y a la mère odieuse et alcoolique d’Emmy, Ginny, “une taille 6 et un tourbillon de Chablis avec des sourcils micro-lames”.

Emmy et Dan se relaient pour raconter des chapitres, avec un troisième personnage sans nom qui en veut à Emmy et qui veut se venger. Pour quoi, on ne sait pas, mais c’est ce qui propulse l’histoire et lui donne son côté malheureusement brutal.

Les personnages sont bidimensionnels et peu aimables, tandis que l’intrigue est absurde, bien que ce soit comparable au noir domestique. Le vrai problème est que l’écriture se révèle cynique. Il y a trop de discours sur la campagne publicitaire et des pans de celui-ci se lisent comme un communiqué de presse raffiné de l’une des entreprises qui parraine #Mamabare. C’est comme si les co-auteurs mari et femme Collette Lyons et Paul Vlitos – elle est une ancienne journaliste styliste, il est romancier et universitaire – ont assidûment étudié ce genre très lucratif et écrit sur commande plutôt que par cœur.

Pourtant, ils ont quelque chose d’intéressant à dire. Pas seulement à propos de la vacuité et de la malhonnêteté d’Instagram, sa capacité addictive à faire croire aux gens qu’ils sont en relations intimes avec des personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées, ou comment un commentaire mal jugé peut tout faire s’écrouler, mais vendre son âme gagner sa vie peut changer profondément une personne d’une manière qu’elle ne réalisera même pas.

Et bien que People Like Her ne soit pas assez averti – pas de spoilers – ce sont des points qui valent la peine d’être soulignés.

Des gens comme elle d’Ellery Lloyd (Mantle, 14,99)