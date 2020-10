Quelqu’un doit mourir est nouveau sur Netflix. La casa de las flores, de Manolo Caro, est peut-être l’un de ces phénomènes inexplicables à la télévision: c’est une expérience dramatique avec toutes les bosses et les délires étranges de tout feuilleton latin à utiliser, mais que la main agile et le bon instinct de Cher à la comédie, l’absurdité et le réconfort sont devenus un succès en 2018. C’était aussi une nouvelle façon de revisiter des clichés anciens et familiers sur l’amour, la vieillesse, les héros romantiques habituels et même l’humour entre les deux. de situations extravagantes d’une efficacité considérable.

La série s’est terminée par une troisième saison réussie. au cours du mois d’avril, qui a confirmé la capacité de Caro à des personnages attachants et des histoires farfelues, habilement bâties sur une puissance narrative singulière.

Il y avait donc une attente considérable, autour de la coproduction mexico-espagnole Someone must die, dans laquelle le réalisateur tenterait en trois épisodes de créer à nouveau, une atmosphère engageante pour raconter une histoire d’actualité. Bien sûr, à l’origine, c’était une prémisse qui a suscité l’intérêt du public: que pouvait faire Manuel Caro pour transformer le ton léger mais attrayant de La Casa de las Flores en un voyage sombre à travers l’esprit humain?

8 C’était aussi une tentative évidente du réalisateur pour atteindre un nouveau registre et peut-être créer une toute nouvelle version de son style particulier. Mais la mini-série ne répond pas aux attentes et se situe à mi-chemin entre ce qui pourrait être une histoire puissante et une caricature évidente de plusieurs genres à la fois.

L’argument à cette occasion se concentre sur la riche famille Falcón, connue pour son grand héritage et pour être considérée comme un exemple citoyen au cœur de l’Espagne franquiste. Situé en Europe dans les années 1950, le spectacle déploie des efforts considérables pour améliorer le contexte historique entourant le scénario, mais aussi pour envelopper dans une certaine notion de distance culturelle qui sépare l’histoire de notre temps, ce qui rend le récit parfois déroutant.

Caro tente-t-il une critique, un regard sur un processus culturel graduel, une version d’une situation domestique difficile? La série ne prend pas la peine de clarifier et avance avec une certaine hâte de montrer ce qui est nécessaire: que dans cette famille apparemment parfaite, rien n’est ce qu’il semble une fois les portes fermées. Il y a un plus grand secret que chaque membre devra traiter et une plaie douloureuse qui devra être guérie ou du moins reconnue dans son existence.

Tout en Caro accroît le drame, un suspense tragique qui rôde partout et ce qui semble être – ce n’est pas élucidé non plus – une pression sociale qui augmente parfois, sans que le réalisateur sache très bien comment le résoudre.

Des dialogues rigides à la perception générale que tout se passe très vite et superficiellement, Quelqu’un doit mourir ne précise pas où va l’argument, au-delà de l’évidence: l’un des membres de la famille Falcón est à la limite du désastre et porte avec lui ce qui pourrait signifier la ruine de la famille en tant que partie de la société à laquelle elle s’efforce de plaire. Une telle histoire stéréotypée il faudrait peut-être le montrer à travers les dimensions des personnages, mais Caro prend la décision de créer une atmosphère de plus en plus raréfiée, qui en raison de la brièveté du format ne se développe que par des cascades et un voyage très évident à travers les troubles et les échecs derrière l’apparition de brillant normalité du Falcon.

Caro donne à la série une esthétique ludique, et cela pourrait peut-être justifier d’une manière ou d’une autre le dialogue et la mise en scène artificiels, qui ont quelque chose de la rigidité d’une performance sur scène. Mais l’idée – bien que séduisante à certains moments – ne s’intègre pas tout à fait. Au fur et à mesure que le drame s’épaissit, les personnages révèlent leurs motivations dans des rebondissements de script de plus en plus prévisibles et, à la fin, un rapide tour d’horizon des préjugés, du ciblage social et de la discrimination.

Caro, qui a joué avec des éléments similaires dans La casa de las flores, ne les a pas tous avec lui pour combiner ce qui se passe dans la sphère domestique de la famille Falcón et ce qui se passe au-delà. À certains moments, l’intrigue s’arrête complètement dans une analyse peu claire, puis progresse de manière déroutante vers des fermetures de fils de l’intrigue sans aucun intérêt.

Des problèmes tels que le monde gay en Espagne franquiste, la pression sociale, la peur des préjugés, l’exclusion et même la persécution politique vont d’un endroit à l’autre sans aucune résolution, donc à la fin quelqu’un doit mourir ne semble pas savoir grand-chose bien que faire de ses personnages: de la gaspillée Carmen Maura en tant que matriarche Falcón, à la vision intelligente de la jeunesse et de la féminité d’Ester Exposito, la minisérie passe plus de temps à analyser des situations qu’elle ne résoudra pas qu’à fournir de l’espace à ses personnages pour soutenir l’intrigue.

Encore et encore, les scènes semblent s’intégrer dans des montages grossiers qui ne prennent pas le poids du dialogue intérieur du personnage, ni la façon dont il influence l’histoire.

En fin de compte, Someone Has to Die n’est qu’un divertissement haut de gamme et superficiel qui passera probablement inaperçu dans l’offre en espagnol toujours croissante de Netflix. Manuel Caro a eu l’occasion de mettre son talent incontestable au service d’une transition entre suspense, drame et quelque chose de plus profond, sans rien réaliser d’autre que d’être une astuce bon marché sans aucune signification.