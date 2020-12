Avec ce qu’il en coûte à un film pour nous étonner ou nous étonner à ce stade de la vie cinéphile, on attend chacun première de pixar Studios d’animation, appartenant à la société Mickey Mouse, comme May Water. Le suivant, Soul (Pete Docter et Kemp Powers, 2020) sur Disney Plus, que des multitudes de personnes ne voudront pas manquer. Parce que nous n’avons pas été en mesure d’oublier ce que beaucoup des précédents nous ont fait ressentir, combien nous avons ri et nous nous sommes excités à leur sujet. Et, face à l’incompréhension incompréhensible de certains spectateurs, nous éprouvons une pitié absolue car ils continuent à croire que le cinéma d’animation est réservé aux enfants. Et bien sûr, il y en a, mais pas celui de Pixar.

L’âme est loin d’être les plus hauts niveaux de Pixar mais, même sans être le meilleur auquel ils peuvent aspirer, elle est toujours au-dessus de la moyenne du genre

Comment quelqu’un peut-il être aussi calme et indolent sans avoir apprécié Finding Nemo (Andrew Stanton et Lee Unkrich, 2003), WALL • E (Stanton, 2008), Up (Docter et Bob Peterson, 2009), Toy Story 3 (Unkrich , 2010) ou Coco (Unkrich et Adrián Molina, 2017)? Que l’on se retrouve à vouloir voir Soul, même si cela ne le rend pas fou plus tard, c’est parce qu’il sait le mime créatif de ces studios. Et les capacités de ses cinéastes attentifs à réaliser des œuvres qui restent dans la mémoire émotionnelle du public. Un réalisateur peut se montrer avec des propositions d’une grande substance intellectuelle et nous montrer à quel point il est intelligent. Mais atteindre l’âme d’un autre n’a pas de prix.

En tout cas, l’Américain Pete Docter a gagné notre respect Grâce au talent déployé dans trois longs métrages: Monstruos SA (2001), qu’il a co-réalisé avec l’incombustible Unkrich et David Silverman, Up y Del reversés (2015), main dans la main avec Ronnie del Carmen ce dernier. Et le New Yorker Kemp Powers remplit le rôle de cette recrue prometteuse que Pixar donne généralement une chance de réaliser avec un vétéran. Eh bien, avant Soul, il n’a servi que de scénariste pour la série Star Trek: Discovery (Bryan Fuller et Alex Kurtzman, depuis 2017) et pour un autre film en attente de sortie, One Night in Miami … (Regina King, 2020) .

Ses blagues, qui pivotent entre le référentiel, le délirant dans le style des comédies de l’au-delà et le slapstick, heureusement ont frappé la cible

Le résultat de leur collaboration en tant qu’auteurs totaux, puisqu’ils signent également le livret avec le Texan Mike Jones (Luca), est du pur Pixar. Ce que l’on peut attendre d’un film de ces studios d’animation se retrouve dans Soul, tant pour ses ingrédients narratifs que pour son appareil technique. Voici une nouvelle histoire d’aspirations de vie et de croissance personnelle, racontée avec toute la dextérité et les ressources vives dont ils disposent pour l’habitude. Mais à tout moment loin des plus hauts sommets qu’ils ont atteints à plusieurs reprises. Et, même sans être la meilleure qu’ils puissent espérer, cette aventure est toujours au-dessus de la moyenne du genre.

Et il surpasse même le film Pixar immédiatement précédent, l’agréable Onward (Dan Scanlon, 2020), car il fonctionne sur ce qu’il échoue: l’humour. Peut-être que Soul ne prodigue pas trop d’intensité émotionnelle, mais quand il veut nous faire rire, il ne s’arrête pas à essayer. Ses blagues, qui pivotent entre le référentiel, le délire à la manière des comédies de l’au-delà et le slapstick, ont heureusement fait mouche. Oui nous rions de plaisir pour eux, surtout à cause de la confusion invincible causée par l’extraordinaire déplacé dans un monde rationnel. Parce que les soupçons de folie continuent d’être un récif pour les humoristes.

L’âme se révèle comme le moins rapide et le plus discursif des films Pixar, un aspect pas forcément mauvais pour s’entendre

D’autre part, Soul mélange des idées d’Inside Out et de Coco, ainsi que des designs de personnages, qui sont répartis parmi les plus détaillés, caricaturaux et silhouettés du surréalisme pictural. De plus, il se révèle comme le moins rythmé et le plus discursif des films Pixar, un aspect pas forcément mauvais pour s’entendre. Et l’on remarque que la bande-son électronique appartient à ceux qui ont composé celle pour The Social Network (David Fincher, 2010), c’est-à-dire Trent Reznor et Atticus Ross (Watchmen). Suppression du jazz essentiel de Jonathan Batiste, bien sûr, ce qui contribue à une démonstration d’une grande dignité cinématographique mais pas de la gloire de Pixar.

