À mi-chemin de la première de la saison 6 de Superstore, un client de Cloud 9, le détaillant à grande surface dans lequel se déroule la sitcom NBC, est absolument furieux à l’idée qu’elle doit porter un masque dans le magasin. Furieuse d’être invitée à se masquer ou à partir, elle accuse le responsable de la salle, Glenn (Mark McKinney), de travailler pour Satan. Glenn, un chrétien fervent, est absolument horrifié: «C’est la seule personne pour laquelle je ne travaillerais jamais!» il répond. C’est drôle parce que c’est vrai: il faut vendre son âme à quelqu’un pour faire un loyer en Amérique, et il y a plein d’acheteurs qui ne sont pas le diable. Cela dit, les non-démons ne se soucient pas non plus de vous. Comme nous le voyons dans Superstore, le personnel de Cloud 9 a été laissé à lui-même au milieu d’une pandémie.

Comme à peu près tout le reste en 2020, la première de Superstore est un début de saison différent de celui initialement prévu. Raconté dans une série de vignettes se déroulant entre mars et aujourd’hui, on voit le staff de Cloud 9 se saisir de chaque phase de la pandémie. Il y a le choc initial, les clients qui se disputent le papier toilette, le manque de soutien de la direction de l’entreprise qui ne leur envoie pas d’EPI, et oui, même une obsession de Tiger King. («Cela nous embarrasse un peu», dit une employée à son collègue après que la manie de la télé-réalité s’est estompée en été.)

Je sais que cela n’a pas l’air particulièrement drôle, mais ce n’est qu’une bizarrerie du genre comique en milieu de travail – essayez de décrire The Office d’une manière qui fait rire tout le monde. C’est dur! Le travail est nul, dit le barde, souvent avec insistance, et la joie des sitcoms sur le lieu de travail réside dans la compassion. Voir les personnages traiter avec des collègues et des clients aussi mauvais ou pire que le vôtre, et répondre d’une manière que vous ne pouvez probablement pas mais souhaiteriez pouvoir le faire, est cathartique comme l’enfer. Le travail en Amérique est criblé d’indignités. Superstore aime à nous rappeler que les qualifications ont peu à voir avec qui est votre patron et comment ils vous soutiendront en cas de pandémie.

Et donc «Essential», la première, est un épisode sur le fait de faire de son mieux malgré l’indifférence du monde envers vous. Le personnel de Cloud 9 doit fabriquer son propre désinfectant pour les mains au milieu d’une pénurie, tandis que les gestionnaires implorent l’entreprise pour plus d’EPI. Quelques employés industrieux stockent des produits pour qu’ils aient quelque chose après que les acheteurs paniqués aient vidé les étagères. Aussi terrible que cela puisse paraître, c’est aussi une histoire sur la comédie d’erreurs qui accompagne tout nouveau statu quo: un robot désinfectant trop zélé qui pulvérise trop de désinfectant partout, des appels Zoom vraiment mauvais et des collègues qui se partagent un tout nouveau niveau. («Dans mon rêve de panique la nuit dernière, la personne qui m’a frappé à mort était Topher Grace!») La seule façon de faire face à cette indifférence est d’en rire.

«Essential» n’est pas seulement une bonne comédie sur la pandémie (ce qui est un exploit louable en soi). C’est aussi une bonne introduction à Superstore, une sitcom profondément humaine qui est prête à utiliser sa prémisse de travailler dans une chaîne de vente au détail nationale comme plate-forme pour mettre en évidence toutes sortes de problèmes sociaux connectés, de l’application de l’immigration (vraiment!) À la syndicalisation et droits du travail. Il y a une croissance des personnages vraiment douce et des intrigues en cours gratifiantes – l’une des questions persistantes dans les deux premiers épisodes de cette saison est de savoir si Jonah (Ben Feldman), un employé embauché au début de la série, ira avec sa partenaire Amy. (America Ferrera) à son nouveau travail en entreprise en Californie – ce qui en fait une grande frénésie, mais pas au point où il est inaccessible pour ceux qui voudraient peut-être commencer à regarder tout de suite sans rattraper leur retard.

Dans Superstore, le monde s’améliore rarement et il n’y a pas beaucoup d’options pour beaucoup de ses membres de la distribution. Ils sont heureux de travailler, mais ils se rendent compte également qu’une gratitude particulière peut être utilisée par leurs employeurs pour en profiter. L’espoir – et la comédie – de la série est là quand ils se rendent compte qu’ils peuvent se soucier l’un de l’autre et décident de travailler ensemble. Ce n’est pas l’année que nous avions prévue, et cela a apporté beaucoup de douleur, mais nous pouvons toujours nous élever et nous faire rire. Rien de mieux que de faire caca pendant les heures de travail.