Disons-le tout droit sorti de la boîte: Survivre à la mort (2021) C’est l’une des plus grandes absurdités de cette saison cinématographique naissante. Et cela ne vient d’aucun débutant ou de quelqu’un qui n’a pas gagné notre respect avec ses contributions précédentes. Parce que le cinéaste américain Ricki Stern n’est pas étranger aux documentaires. Sa carrière comprend treize longs métrages et trois séries télévisées du genre depuis Neglect Not the Children (1991). Toujours avec sa compatriote Anne Sundberg, il a réalisé Les épreuves de Darryl Hunt (2006), The Devil Came on Horseback (2007), Joan Rivers: A Piece of Work (2010) et In My Father’s House (2015), plusieurs fois primés dans divers festivals presque sans quitter les États-Unis.

De plus, leur collaboration s’étend à Marathon: The Patriots Day Bombing (2016) pour HBO et Case Roe: Abortion in the US (2018) pour Netflix. Sans oublier The Preppy Murder: Death in Central Park (2019) et Surviving Jeffrey Epstein (2020), deux des trois séries télévisées que nous avons mentionnées. Il est suivi de l’inconcevable Surviving Death, récemment publié comme deuxième contribution à la plate-forme par Reed Hastings et Marc Randolph. Mais cette fois son compatriote Jesse doux Elle a remplacé Anne Sundberg en tant que co-commissaire de l’œuvre. Avec le programme d’avoir réalisé des chapitres de huit séries documentaires et du film City of Joel (2018).

Phénomènes sans preuve scientifique

L’une des choses les plus scandaleuses à propos de ce dérapage Ricki Stern est que ment sur ce qu’implique une approche avec la méthode de la science sur un sujet spécifique et sur ce. Répandre des mensonges étonnants sur la question et cela va très loin du consensus atteint par la communauté scientifique. Parce que personne, dans toute l’histoire de l’humanité, n’a pu nous démontrer, dans des conditions de laboratoire mesurables, l’existence de quelque chose de paranormal. Ni en leur offrant une grosse somme d’argent. Et il y a ceux qui ont consacré leur vie, comme le grand James Randi (1928-2020), à démasquer ceux qui profitent des crédules dans ce domaine. Pour vous sentir spécial ou pour remplir vos poches sans fond.

Et ce qui est très connu grâce à la neurologie, c’est que ce que nous percevons ne doit pas coïncider, ni trop ni trop peu, avec ce que nous interprétons que nous percevons. Nous n’avons peut-être même rien perçu. Parce que notre cerveau est défectueux. Et, étant donné le manque absolu de preuves de quelque nature que ce soit sur les prétendues expériences de mort imminente du chapitre “Near-Death Experience” (1×01), les signes imaginaires du défunt dans “Signs from the Dead” (1×04) ou le prétendu interactions avec des fantômes dans “Seeing Dead People” (1×05), nous pouvons recourir à des explications raisonnables, sans délirer les fantasmes de Survivre à la mort, grâce à nos connaissances neuropsychologiques.

La parapsychologie n’est pas une science

Mais dans ce documentaire étonnant de Ricki Stern, ils parlent de «science matérialiste» comme s’il y en avait une autre pour déterminer ce qui existe avec une méthode fiable. Et de la parapsychologie en tant que science quand elle est dans toutes les compilations pseudoscientifiques, ce qui est étonnant. En revanche, ils poursuivent avec bonheur le cliché fallacieux le plus répandu à ce sujet: «il y a des choses que la science ne peut pas prouver, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne se produisent pas». Et là bas toutes les illusions possibles trouvent une justification, quand la vérité est que, si elle ne peut être vérifiée par la méthode scientifique, ce qu’on en affirme ne sont que des inventions. Et nous devons appliquer le rasoir Hitchens.

‘Survive Death’ est un haut-parleur pour les filous

Mais en aucun cas, Ricki Stern et Jesse Sweet ne peuvent cacher le fait qu’il s’agit d’une compilation de témoignages d’autres personnes, dans laquelle ce n’est pas leur voix mais celle des interviewés. Car le discours transmis par les six épisodes délirants de Surviving Death est celui que les deux cinéastes ont décidé, le leur. Et pas une des nombreuses absurdités selon lesquelles les personnes qui y figurent ne sont en aucune façon réfutées. Si cela implique déjà une gravité énorme, ce que signifie servir de haut-parleur pour les charlatans qui gagnent de l’argent en trompant les gens, comme les médiums, c’est le repanocha. ET, si tu as la tête sur les épaules, tu souffres beaucoup avec cette farce.

Le désordre cela va au point que, dans une scène embarrassante du chapitre “Médiums, partie 1” (1×02), un churrullero ne travaille pas à la pêche à la lecture à froid, il fait une excuse absurde et le documentaire continue comme si de rien n’était. Ou, dans «Médiums, partie 2» (1×03), une séance est organisée avec le protagoniste théâtral caché, dans le noir et avec des enregistrements vidéo interdits, de peur que quelqu’un ne contemple ce qui se passe; et les fausses matérialisations du polonais Franek Kluski sont présentées (1873-1943) aussi vrai, étant que sa fraude était connue quand il s’est brûlé les fesses avec de la paraffine pour avoir essayé de leur laisser le moule de ses propres fesses surnaturelles.

Survivre à la mort est une tentative malheureuse de légitimer la pensée magique, en volant délibérément des explications logiques aux téléspectateurs. Même quand quelqu’un les évoque, parce qu’ils se perdent dans le désordre. C’est un recueil épouvantable d’erreurs non séquentielles et de biais cognitifs galopants. Et dans celui-ci des personnes interviennent qui voient des signes miraculeux là où il n’y a absolument rien et établissent des liens entre des événements et des personnes décédées dont la relation n’est que dans leur tête. Comme dans le chapitre “Signs from the Dead”. Et les réalisateurs de documentaires pensent que c’est formidable que ce soit le cas, que cette énorme quantité d’absurdités serve de support à une thèse irrationnelle.

Profiter des gens désespérés

Et le pire arrive quand Ricki Stern assume le même rôle que les médiums auxquels il a recours, celui de charognard émotionnel. ET utilise le terrible chagrin de ses interviewés pour soutenir ses erreurs. Celle de personnes qui ont perdu un être cher et sont brisées par la douleur, qui se reconnaissent désespérées et en quête de sens pour leurs tragédies ou d’une lueur d’espoir pour les soulager. En un mot: vulnérable. Et ils rencontrent des sujets qui se consacrent à nourrir leurs illusions d’outre-tombe. Tellement irresponsable qu’à un moment donné, on dit que les exercices de respiration sont meilleurs qu’un antidépresseur et que, oh, il faut «mettre l’esprit critique de côté». De peur qu’ils ne lâchent le bar de la plage.

Ou qu’ils décident que quelque chose de paranormal est authentique en fonction de leurs impressions subjectives, période, comme pendant “Seeing Dead People” (1×05) ou “Reincarnation” (1×06). Le comble du ridicule. Et c’est que Surviving Death, fait avec la diversité audiovisuelle et le métier que Ricki Stern est supposé être, provoque indignation et tristesse à parts égales. L’un, parce qu’il manque de la décence intellectuelle la plus élémentaire; et l’autre, à travers les abîmes de la folie où l’on voit ces pauvres gens pousser et se précipiter dans leur deuil. ET, Avec le bien que Netflix fait souvent pour la nouvelle ère du cinéma, le fait qu’il se prête à diffuser quelque chose comme cette série documentaire répréhensible devrait leur faire honte.

