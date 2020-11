je

Ce n’est pas seulement le contraste physique entre Marina Wheeler et son ex-mari Boris Johnson – elle minuscule, cool et brune, il exubérément blond et large – qui est si frappant. Mais aussi, nous apprenons de ce récit réfléchi de l’histoire de sa famille indienne avant et depuis Partition, leur style littéraire. Sa soif tranquille de vérité, aussi complexe et parfois douloureuse soit-elle, est un contrepoids à ses fanfaronnades farfelues et farfelues.

En réserve, parfois en prose lyrique, The Lost Homestead raconte méticuleusement l’histoire de sa mère bien-aimée d’origine sikh Dip (prononcé Deep). En retraçant l’enfance riche et privilégiée de Dip dans le Pendjab et la perte de son domicile dans la dislocation et la violence qui ont marqué la naissance du Pakistan, Wheeler la met à jour avec la réaction des plus jeunes membres de la famille face à l’horreur de ces derniers. -les temps empires et les ombres qu’ils projettent aujourd’hui.

Dip, décédée plus tôt cette année, n’a pas pu tout dire ou n’a pas voulu tout dire, alors sa fille s’est lancée dans une frénésie d’enquête. Ce qu’elle a découvert était une réalité troublante – même à propos de son propre grand-père – qui est plus nuancée qu’elle ne l’avait imaginé auparavant. Elle fait également le bilan du chaos et de la division que les dirigeants charismatiques peuvent causer et qu’ils regretteront peut-être plus tard.

Il devient donc rapidement clair que le livre parle autant du besoin palpable de Wheeler de donner un sens à sa propre perte à la suite de l’effondrement de son mariage de 25 ans avec le politicien le plus charismatique d’aujourd’hui, que les événements d’il y a soixante-dix ans au Pendjab. Les croisements sont subtils mais nombreux.

Comme sa mère, qui a ensuite épousé le correspondant vedette de la BBC Charles Wheeler, Marina est néanmoins une personne farouchement privée et ne nous laisse qu’un aperçu de son moi intérieur. En effet, on apprend qu’elle a été élevée à croire que «attirer l’attention sur soi en public invite au désastre». Quelle curiosité alors que Wheeler et Johnson aient duré aussi longtemps qu’ils l’ont fait. Peut-être était-ce parce qu’elle aussi enfreignait les règles à l’école et qu’elle avait été suspendue une fois, raconte-t-elle, son excuse pour sa méchanceté étant qu’elle avait juste «eu envie».

Elle est donc plus révélatrice qu’elle ne le pense peut-être – notamment “ l’optimisme aveuglant ” qu’elle ressentait en se jetant dans le projet à l’époque où nous savons maintenant que Johnson s’était déjà lancé dans sa liaison avec Carrie Symonds. Malgré tout son succès à prendre la soie comme avocate, il est difficile dans les circonstances de ne pas la vouloir réussir dans ce qui est son premier livre non juridique.

Les huit voyages de recherche “ fantastiques ” de Wheeler en Inde et au Pakistan – ou même des jours passés joyeusement à la British Library ici à Londres – se lisent comme des appels à la liberté, tout comme à l’échelle nationale, l’Inde a rompu avec la domination impériale et Dip s’est échappé vers premier mariage étouffant arrangé par ses parents.

Mais même le deuxième mariage de Dip avec Charles la réduisit largement à un «plus un», à la détresse évidente de Marina. Elle prend plaisir à raconter un incident entre ses parents, lorsque Charles a fait une «blague» malheureuse et sexiste à sa mère intelligente et accomplie. Quand il refusa de se rétracter, Marina regarda Dip verser du ketchup aux tomates sur sa chevelure lustrée avec «admiration et incrédulité».

“ Ketchupgate ” a toujours été vu au sein de la famille alors que Dip cherchait enfin une voix indépendante de son mariage avec une grande personnalité à qui elle a toujours pris la deuxième place. Ce livre mélancolique, bien qu’un peu artificiel par moments, cherche à faire de même pour sa fille. «J’étais en effet en voyage», comme le remarque Wheeler, «à propos de ce que nous avons, de ce que nous perdons et de ce que nous reconstruisons».

