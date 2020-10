Que l’intrigue d’un nombre considérable de films d’horreur et de fantaisie concernant des événements surnaturels qui se produisent dans le monde que nous considérons comme réels, se développe dans les maisons de ses protagonistes ce n’est en aucun cas une décision fortuite ou illogique. Parce que chez nous, nous nous sentons complètement en sécurité, ou du moins c’est normal; Et où d’autre? Il s’agit de nos domaines, de notre intimité inviolable; Oui peut-être qu’il n’y a pas d’autres incidents plus inquiétants que celui par lequel une habitation devient le théâtre d’événements bizarres.

La première section va trop vite et les situations dramatiques ne sont pas maintenues afin que le spectateur puisse atteindre l’empathie pour les personnages

Comme dans La chambre (2019), le deuxième long métrage par le français Christian Volckman, qui a réalisé treize ans après son premier long métrage, Renaissance (2006), un thriller de science-fiction dystopique avec une proposition d’animation étrange et saisissante en noir et blanc, lauréat du Festival international du film d’animation d’Annecy. Depuis, et pour des raisons incompréhensibles, le cinéaste s’est consacré à la réalisation de clips vidéo pour Chinese Man, ZAZ, Alma ou Roni Alter, au lieu de profiter de son nouveau statut reconnu et de poursuivre sa carrière cinématographique. Jusqu’à présent, bien sûr.

L’atmosphère envoûtante de The Room est construite à partir des titres eux-mêmes, avec La musique sombre et rêveuse de Raf Keunen (La livraison), et le mystère et des phénomènes extraordinaires surgissent très bientôt. Le problème est que, presque aussi rapidement, longtemps est abandonné à un plein excès avec les possibilités les plus enfantines de l’incident qui déclenche l’intrigue principale. Et, dans le premier tiers rapide, l’humeur des personnages varie trop, quand il convient de garder les situations dramatiques pour que le spectateur les connaisse bien et puisse ressentir l’empathie correspondante.

Il a quatre tours d’un certain intérêt et certains quelque peu arbitraires d’une importance énorme qui, sans raison, ne va nulle part

Ses prémisses fondamentales rappellent à plus d’un titre que le Vivarium (Lorcan Finnegan, 2019), avec sa souricière et son avènement. Il a quatre rebondissements d’un certain intérêt et un quelque peu arbitraire d’une importance énorme qui ne va nulle part sans comprendre exactement les raisons de son gaspillage, et The Room n’atteint aucun crescendo admissible jusqu’à ce que le conflit éclate dans la section finale. Tout avec planification correcte, dans lequel il y a quelques plans bas, une utilisation occasionnelle du ralenti et des compositions avec un montage dynamique dans des séquences insensées.

Olga Kurylenko (To the Wonder) et Kevin Janssens (Operation Ecstasy) font ce qu’ils peuvent en tant que Kate et Matt, les deux personnages principaux, un peu plus que des croquisIl ne leur est pas possible de se plonger beaucoup dans leurs personnalités respectives puisque le scénario d’Eric Forestier (La troisième partie du monde) et de Christian Volckman lui-même ne le permet pas. La salle se révèle comme l’exemple parfait de ce qui se passe quand un cinéaste s’inquiète trop de nous raconter une histoire surprenante et se faufile sur ceux qui la vivent. Christopher Nolan arrive souvent; par exemple, dans Origen (2010), Dunkerque (2017) ou Tenet (2020).

La salle, un exemple de ce qui se passe quand un cinéaste s’inquiète de nous raconter une histoire surprenante et se faufile sur l’élaboration de ceux qui la vivent

L’évolution de Shane (Joshua Wilson et Francis Chapman), d’autre part, d’un style vu à maintes reprises au cinéma, peut-être depuis The People of the Damned (Wolf Rilla, 1960) et, plus précisément, depuis The Prophecy (Richard Donner, 1976), il est également capricieux mais nullement invraisemblable. Et le seul personnage qui a besoin de peu et remplit son rôle sans inconvénient est le John Doe de Ditto Flanders (Marseille Connection), mais il aurait pu mieux servir la cause avec des interventions plus importantes et plus décisives. Bien que cela n’aurait pas garanti que la chambre était autre chose que un divertissement passable.

