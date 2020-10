Avec Nicole Kidman dans un drame de HBO écrit par David E. Kelley, il est facile d’imaginer The Undoing comme une sorte de spin-off de Big Little Lies, avec Celeste de Kidman passant de Monterey à New York et retrouvant l’amour avec Hugh Grant après ce malheureux. Situation de Perry. (Hé, elle le mérite!) Mais The Undoing – première le dimanche 25 octobre à 9 / 8c; J’ai vu cinq des six épisodes – c’est un animal complètement différent. C’est plus un thriller conventionnel que ne l’était Big Little Lies, privilégiant l’intrigue au personnage, car il lance un mystère de meurtre chargé de rebondissements. Et si ce n’est finalement pas aussi complexe émotionnellement que Big Little Lies, c’est plus immédiatement captivant, avec un rythme à bout de souffle et une multitude de performances convaincantes.

Kidman incarne Grace Fraser, une mère aisée et psychologue mariée à l’oncologue Jonathan (Grant), partageant un appartement de luxe à Manhattan avec lui et leur fils adolescent Henry (Noah Jupe). La vie est bonne pour les Frasers: leur mariage est solide et ils sont inondés de privilèges supérieurs. Kelley a montré qu’il avait le don de ridiculiser les très riches, et les coups sont nets ici au début. L’école de Noé organise une collecte de fonds à cravate noire où les parents sont prêts à payer mille dollars pour un verre d’eau juste pour montrer à quel point ils peuvent être charitables (ou à quel point mille dollars représentent peu pour eux).

Mais c’est un mystère de meurtre, après tout: une tragédie époustouflante secoue bientôt leur monde, quelqu’un finit par mourir et Grace est laissée à la paille alors que sa vie soigneusement entretenue commence à s’effondrer sous ses yeux. Je ne veux pas en dire beaucoup plus, car le principal plaisir de The Undoing est de savoir comment il distribue ses rebondissements avec une précision efficace. Cela joue comme un tourneur de page à lecture compulsive alors que Grace est frappée par un barrage implacable de révélations à couper le souffle qui révèlent de graves fissures dans la fondation de son mariage. La gagnante aux Emmy Awards Susanne Bier (The Night Manager) dirige les six épisodes, et elle amplifie habilement la tension avec un cadrage instable et des gros plans intenses avec des bords flous. HBO s’en tient à une sortie hebdomadaire conventionnelle, mais cette émission est faite sur mesure pour une frénésie; chaque épisode se termine sur un magnifique cliffhanger qui vous laisse envie, non, besoin d’en voir plus.

Kidman fait la plupart des gros travaux ici, et sans surprise, elle est formidable. Grace est soumise à un essor émotionnel alors que ses soupçons augmentent et elle commence à flairer les mensonges. (Les grands, pas les petits.) J’étais un peu inquiet au début que Grace soit un personnage trop réactif, mais finalement, elle commence à prendre un peu d’agence et à mettre ses compétences en psychologie à profit pour obtenir des réponses. Kidman a mille émotions différentes à jouer, et elle est capable de passer de confuse à effrayée à triste à en colère en quelques instants, donnant à la série un ancrage émotionnel lourd alors même que les rebondissements commencent à s’accumuler.

Hugh Grant est un acteur sous-estimé – allez regarder Un scandale très anglais si vous en doutez, ou Paddington 2, d’ailleurs – et il peut montrer des côtelettes dramatiques considérables ici, car la chance de Jonathan tourne vraiment très mal. Le casting de soutien est plein de joyaux, comme Lily Rabe dans le rôle de l’avocate de Grace Sylvia, qui s’intégrerait parfaitement dans Big Little Lies (“Vous vivez à New York! C’est un crime de ne pas être frénétiquement occupé!”), Donald Sutherland comme Le père impérieux de Grace et Noma Dumezweni en tant qu’avocat de la défense Haley Fitzgerald, qui coupe rapidement le taureau: «Je ne fais pas de blagues. Je ne suis pas drôle. Bien sûr, il y a une chance qu’une fois que nous découvrons qui est le tueur, l’appel de The Undoing puisse s’évaporer dans une bouffée d’air, se révélant être tout tordu, sans substance. Mais comme nous ne connaissons toujours pas le whodunit, nous ne pouvons pas nous empêcher d’admirer l’artisanat exposé ici. Bouclez votre ceinture … et laissez de la place sur le sol pour votre mâchoire.

THE TVLINE BOTTOM LINE: Le thriller HBO de Nicole Kidman, The Undoing, contient un barrage de rebondissements choquants dans un mystère de meurtre efficace et efficace.