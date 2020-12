Il y a quelques semaines, plusieurs médias spécialisés ont commenté la nouvelle que Netflix avait enfin une certaine concurrence. Parmi les programmes les plus regardés figurait la deuxième saison de The Boys, un succès saisonnier qui a surpris les critiques et le public par sa capacité à se renouveler et à atteindre une toute nouvelle dimension. Le tout sans perdre son essence. Ce qui en a fait un petit classique culte lors de sa sortie en 2019. La grande question publique était donc de savoir si Amazon Prime Video serait en mesure de résister au succès écrasant de Netflix sur son propre terrain. Oui Les sauvages semble être la réponse à la question.

Un drame adolescent? Oui, mais ce n’est pas la seule chose

Dans un mélange de fiction adolescente, de dystopie et d’une partie de l’existentialisme sauvage du Seigneur des mouches de William Golding, la série semble être une combinaison improbable. Cependant, il a suffisamment de solidité pour déconcerter dès ses premières séquences. Avec son air apparemment stéréotypé, c’est aussi une réflexion sur la peur, la cruauté, l’identité. La façon dont nous survivons aux situations extrêmes. Le tout dans le packaging attrayant d’un drame jeunesse qui a les éléments pour renverser la notion de superficialité du genre. Avec une certaine ressemblance avec la saga The Hunger Games, Les sauvages c’est une nouvelle formule sur le pouvoir féminin qui échappe aux explications simples.

Bien sûr, une grande partie de la force de la série est due à son casting: Sarah Pidgeon, Sophia Ali, Jenna Clause, Erana James, Mia Healey, Helena Howard, Reign Edwards, Shannon Berry et Chi Nguyen, ils sont un groupe crédible et crédible. Qui fournissent également un air d’humanité profonde à chacun de ses personnages. Sous le principe de la survie du plus apte dans des conditions impossibles, Les sauvages joue avec la condition de l’humain, le fragile et la peur de l’inconnu dans une perspective nouvelle. Après avoir subi un accident d’avion, le groupe se retrouvera au milieu d’une circonstance insulaire qui les confrontera à leurs pires peurs, faiblesses et surtout, à leur capacité à agir en équipe.

Avec une touche de ‘Lost’, ‘Buffy’ et ‘The Hunger Games’

La prémisse semble-t-elle très similaire à celle du classique Lost? Bien sûr, toutes les histoires basées sur le mystère d’une île et les relations entre survivants sont le point de départ de l’intrigue. Mais la production se distingue immédiatement de toute ressemblance et atteint un poids d’un intérêt considérable lorsqu’elle analyse soigneusement chacun de ses caractères et Cela leur donne l’opportunité de grandir dans un environnement hostile.

La série a une capacité inhabituelle à créer des scénarios crédibles dans des situations improbables. Surtout quand elle joue avec des références qui la lient à des drames d’action mettant en vedette Buffy, The Vampire Slayers, etc. dépasser. C’est aussi une réflexion sur le passage à la première vie adulte dans une perspective qui s’éloigne du mélodramatique pour méditer sur le passage de l’histoire personnelle, la force cachée et la peur comme moteur d’un type spécifique de courage.

Entre des mains moins habiles, une telle combinaison d’actualité aurait abouti à une histoire adoucie par quelques moments de tension. Mais Streicher parvient à réfléchir sur le bien et le mal comme quelque chose de plus abstrait et permet à ses personnages de se battre pour leur survie par instinct. De plus, la série joue avec la possibilité de flashback – encore une fois une référence à Lost – mais sans perdre le fil conducteur qui unit le groupe.

Oui, il y a aussi une île et des mystères dans “ The Wilds ” d’Amazon Prime Video

La peur, l’angoisse et le désespoir sont des facteurs à prendre en compte, mais aussi les histoires de contexte qui entourent chacun des membres du groupe protagoniste. Ils sont tous involontairement liés à une version de la menace cachée qui devient de plus en plus dense et dangereuse à mesure que la série progresse. Et c’est cette condition de l’imminent et la façon dont les personnages combattent la possibilité qui est le point culminant de la série.

Bien sûr, l’île est plein de mystères mais pas de nature spécifiquement surnaturelle. Ou du moins, la série ne veut pas montrer ses énigmes très bientôt et joue adroitement avec divers pièges de l’intrigue qui créent une histoire dans l’intrigue. Le scénario a le sens d’utiliser le talent de ses actrices pour exprimer la fragilité et l’angoisse, en même temps que l’intérêt et la curiosité, pour enfin passer par la conception de ce qui se passe comme un phénomène de groupe. Tout en étant fatigués, débordés et parfois trop expérimentés pour leur jeune âge, ces adolescents doivent trouver un moyen de coïncider sur des points de stratégie.

Le programme est une combinaison de points forts d’émotion, avec une bonne collection de points gris qui représentent la transition de ses protagonistes vers des moments émotionnels plus intenses. L’argument de Les sauvages il est difficile et prend beaucoup de risques de montrer deux histoires en parallèle et de mécaniser une dynamique entre les deux basée sur une révélation progressive du pouvoir. Quel genre de pouvoir? Cela dépend de la façon dont vous le regardez, la série fait une bonne tentative de donner une certaine opacité à l’idée de ce que l’on cherche réellement à montrer.

Un moyen de mettre fin à la puissance des séries Netflix

Les sauvages c’est un défi sur une plateforme qui jusqu’à présent a orienté sa programmation vers un public adulte d’âge moyen. Cette vision du pouvoir féminin, la qualité de trouver une sorte de lien étrange entre les batailles morales et quelque chose de plus élaboré trouvera-t-elle son public?

Il y a quelques jours, plusieurs médias spécialisés ont déclaré qu’Amazon Prime Video avait quelque peu pris des décisions énigmatique sur la publicité et le public cible de The Wilds. Cependant, c’est un défi que la plateforme semble déterminée à relever de manière élégante et bien planifiée. Sans aucun doute, la série ne sera pas un succès immédiat, mais si le premier pas vers un autre type de programmation dans l’offre jusqu’à présent sophistiquée mais très limitée d’Amazon Prime Video. Peut-être leur plus grande réussite dans son ensemble.

