Pour ceux d’entre nous qui ont vu La malédiction des sorcières (Nicolas Roeg, 1990) dans notre enfance et nous ne l’avons sur aucun autel de cinéma car nous le trouvons assez grotesque, avec pardon pour Jim Henson, nous n’avons pas lu le roman homonyme de l’auteur (1983) Le britannique Roald Dahl sur lequel il est basé et, même si on l’avait emballé, on s’en fout de la fidélité des adaptations car ce n’est pas une valeur artistique, ce n’est pas un problème à analyser The Witches (par Roald Dahl), la nouvelle adaptation que Robert Zemeckis a faite ce 2020, sans trop de préjugés de notre part.

Robert Zemeckis a du mal à trouver le bon ton de terreur ou de malaise juvénile pour The Witches, mais il n’y parvient pas tout à fait.

Le cinéaste décide une bonne idée pour l’approche visuelle de l’incident déclencheur, avec un magnifique cliché rotatif dont le début nous laisse perplexe et même nous étonne car l’un des éléments que nous contemplons semble être sorti d’un autre monde avant que la caméra ne commence à tourner. Et Zemeckis a choisi de nous raconter quelque chose d’aussi terrible d’une manière très élégante. Mais alors qu’il lutte pour trouver le bon ton de terreur ou de malaise juvénile pour The Witches, avec des moments de montage rapide orageux et de petits détails d’imagination enfantine, il ne réussit pas entièrement.

Warner Bros.

Las brujas est d’une netteté numérisée plutôt fade, enfantine et inoffensive, avec un équilibre précaire de faible attachement et de peu de développement

Même comme ça, à mi-chemin de la séquence, le film se met sur la bonne voie et se transforme en une aventure divertissante pour qui c’est du tout le support de la bande-son efficace composée par Alan Silvestri est indispensable (Identity), qui a déjà collaboré avec Robert Zemeckis vingt-deux fois depuis Behind the Green Heart (1984). Mais, si le film de Roeg était fait main et généralement excessif, The Witches révèle une netteté numérisée plutôt fade et beaucoup plus enfantine et inoffensive; et il reste dans un équilibre précaire d’engagement médiocre et de sous-développement pour la plupart de son récit.

Les années d’expérience de Zemeckis dans le salon pour la composition serrée de chaque nouveau projet auquel il est confronté, mais cela fait plus d’une décennie qu’il nous a offert un film intéressant, car Beowulf (2007) était le dernier, et un couple depuis l’un de ses vraiment exceptionnels, car aucun autre après le Hitchcockian What la vérité cache (2000) peut être considérée de cette manière. La même chose arrive à son collègue Tim Burton après son grand spectacle de talent cinématographique dans Big Fish (2003). Pas si à Steven Spielberg, qui nous a fait vraiment apprécier Ready Player One (2017).

Anne Hathaway nous propose une grande sorcière sur le point de sur-agir mais avec beaucoup plus d’étude et de nuance qu’Angelica Huston dans le film de Nicolas Roeg

Les sorcières rien d’aussi excitant ne vient comme la trilogie Retour vers le futur (1985-1990), l’humour et la sale bave de la mort ça te va si bien (1992) nous ne les sentirions pas Dans ce film, même pas si nous avions le nez de la sorcière pour les enfants suivants, même si un ton similaire correspondrait parfaitement au scénario précis, et échoue dans son émotivité, loin des crochets de Forrest Gump (1994), de l’étincelle de Contact (1997) ou des conséquences de l’isolement dans Náufrago (2000). Et une petite invraisemblance à propos de la bouche pleine du personnage de Bruno Jenkins (Codie-Lei Eastick) ne lui fait aucun avantage non plus.

Warner Bros.

Ce qui la favorise peut-être, c’est la voix off narrative, cohérente avec sa structure de début in extremis et le saut d’un grand flashback, dû à son arôme d’origine littéraire. Oui le savoir-faire d’Octavia Spencer (Maids and ladies) comme Grandma ou Anne Hathaway (Brokeback Mountain), qui nous propose une Grand Witch au bord de la sur-comédie mais avec beaucoup plus d’étude et de nuances qu’Angelica Huston dans la traduction de Nicolas Roeg au grand écran. Stanley Tucci (L’affaire Slevin), cependant, on ne sait pas à quoi il ressemble ici en tant que cet homme de M. Stringer, et les enfants de Jahzir Bruno (Le serment) et Codie-Lei Eastick (Holmes et Watson), ni fu ni fa.

Si l’on assume la faiblesse de l’ensemble cinématographique et les coups de pinceau de l’habileté dans son bâtiment chancelant ici et là, on finit par s’effondrer avec cet épilogue ridicule.

Et si l’on assumait la faiblesse de l’ensemble cinématographique et les coups de pinceau de dextérité dans son bâtiment chancelant ça et là, ça finit par s’effondrer avec cet épilogue ridicule, typique de certains sous-produits de Disney et quelque chose du scénario écrit par Kenya Barris (Black-ish), Guillermo del Toro (Le Hobbit: un voyage inattendu) et le réalisateur lui-même, ce qui fait de Las brujas un Le pire film de Robert Zemeckis en quarante ans. Car seul le mauvais goût de ce non-sens intitulé Used Cars (1980), connu sous le nom de Broken Brakes, Crazy Cars en Espagne – touchez vos pieds – et Used Cars au Mexique, surmonte le dégoût de cet effondrement. Tout aussi triste que de découvrir qu’un septième artiste très apprécié il est plus perdu qu’un daltonien avec un cube de Rubik.

Warner Bros.

