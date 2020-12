La créativité des écrivains de DC Comics a donné naissance à certains des super-héros et des méchants les plus captivants. Ce n’est que de la morosité de Gotham City que les meilleurs de leur genre ont peut-être émergé. Pour quelque chose, les films les plus réussis du genre se déroulent dans ses rues: Batman (Tim Burton, 1989) et, surtout, The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008). Ainsi, la tristesse des cinéphiles que leur univers cinématographique n’ait pas réussi à atteindre la hauteur modeste de Marvel était si notoire. Mais voilà la Californienne Patty Jenkins et a su toucher la cible avec l’agréable émission Wonder Woman (2017).

Les éléments fantastiques de Wonder Woman 1984, l’origine du conflit principal et sa dynamique sont loin des coutumes narratives de la lutte des super-héros contre le mal

Et, si ni Man of Steel, ni Batman v. Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2013, 2016) ou Suicide Squad (David Ayer, 2016) nous ont satisfaits à leur niveau, Justice League (Snyder et Joss Whedon, 2017), Aquaman (James Wan , 2018), Shazam! (David F.Sandberg, 2019) ou Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn) [Cathy Yan, 2020]. Et, compte tenu de la suite, la première aventure avec le rôle principal absolu de Diana Prince (Gal Gadot) continue imbattable. Également dans la filmographie de Patty Jenkins, y compris le monstre oscarisé (2003).

Mais on peut considérer cette seconde le travail qui traîne avant les sept autres. Il n’est ni assimilé ni dépassé car il faut admettre que Wonder Woman 1984 est résolument paradoxal. D’une part, l’intrigue imaginée par Geoff Johns (The Flash) et Jenkins elle-même c’est plus intéressant en raison de la façon dont il est révélé. Ses éléments fantastiques, l’origine du conflit central et sa dynamique sont loin des habitudes narratives dans la lutte des super-héros contre le mal. Et d’un autre côté, le scénario signé par Dave Callaham (Zombieland: Kill and Finish), Johns et le réalisateur est déséquilibré.

Gal Gadot, Chris Pine et Kristen Wiig se livrent autant que possible à leurs rôles, et Pedro Pascal compose une pléthore de Maxwell Lord

Parce que la vérité est que Wonder Woman 1984 prend du temps à démarrer vraiment. Ils ne nous privent pas de séquences frénétiques dans la première section, avec un arôme très net de Superman (Richard Donner, 1978) dans l’une d’elles. Mais l’approche se prolonge inutilement dans un terrain vague de sérénité et le rythme diminue considérablement. Les scènes idiotes qui existent alors, même celles qui cherchent à inverser les rôles de deux personnages par rapport au premier film, sont totalement triviales. Et l’histoire est presque tombée en vrille au point que, à l’occasion, nous nous demandions si nous regardions un film de super-héros.

Si Geoff Johns et Dave Callahan remplacent Allan Heinberg sur le scénario, compositeur Hans Zimmer (Hannibal) remplace Rupert Gregson-Williams dans Wonder Woman 1984. Et rencontrer l’esprit que celui-ci a imprimé. On ne peut pas se plaindre de la distribution principale, plus petite que d’habitude dans des blockbusters commerciaux comme celui-ci: Gal Gadot (Triple 9) et Chris Pine (Star Trek) se livrent autant que possible à leur rôle de Diana Prince et Steve Trevor, Kristen Wiig (Mother!) Fait la même chose que Barbara Minerva et, oui, Pedro Pascal (The Mandalorian) compose une pléthore de Maxwell Lord.

Wonder Woman 1984 ne nous donne pas envie d’applaudir comme dans les tranchées du film précédent, mais elle nous offre des moments et une intensité dramatique qui sont les bienvenus

Et nous C’est une grande joie de voir Wonder Woman 1984 revenir enfin au milieu de ses images. L’hilarante Etta Candy (Lucy Davis) nous manque, et ils ne peuvent pas nous donner envie d’applaudir comme dans les tranchées du film précédent et sa puissance audiovisuelle, mais ils nous offrent aussi de grands moments. Et intensité dramatique très appréciée. Et leur philosophie est encore bon marché, des phrases de pet qu’ils écrivent sur les enveloppes de sucre, mais peut-être dans une moindre mesure, cohérente en tout cas le discours de l’Amazonie, qu’ici Elle finit par redevenir l’héroïne la plus éblouissante de DC.

