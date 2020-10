Si l’on regarde la filmographie ci-dessus disponible sur Emmanuel Osei-Kuffour, Texan d’origine ghanéenne, n’imaginerait aucunement qu’il pourrait être intéressé par une histoire comme celle de Boîtes sombres (2020). Il s’agit du deuxième film de Welcome to the Blumhouse, un projet d’horreur anthologique sur lequel Amazon Studios et la société de production de Jason Blum se sont mis d’accord, après l’achat de The Deception (Veena Sud, 2018), et il a peu de relation thématique avec les courts métrages du réalisateur. : Yuri-Chan, Walls (2008), l’insuffisant The First Time, Infliction (2010) et le moraliste Born with It (2015).

La révélation de ce qui se passe arrive bien avant la fin: le but des scénaristes est de développer la prémisse des Dark Boxes jusqu’à ses dernières conséquences

La narration de son premier film est au point au moment d’exposer la situation extraordinaire du personnage principal mais pas son origine ou sa nature, nourrir notre curiosité sans fuir de nous offrir des réponses honnêtes et, en même temps, il souligne qu’il y a quelque chose de plus, une menace énigmatique que plus tard nous aurons l’occasion de découvrir petit à petit. La révélation de ce qui se passe arrive bien avant la fin, donc le but des scénaristes, Stephen Herman dans son premier long métrage d’écrivain et Emmanuel Osei-Kuffour lui-même, est de développer la prémisse de Dark Boxes jusqu’à ses dernières conséquences.

Si dans La première fois il nous avait raconté une anecdote sur l’estime de soi et les amours adolescentes et, dans Born with It, une autre sur l’absurdité du racisme du point de vue de l’enfant, le réalisateur a décidé de se plonger dans les eaux de la science-fiction et de la terreur avec Cajas sombre, probablement pour montrer à l’industrie hollywoodienne qu’elle est capable de s’attaquer sans problème à des projets similaires. Et, pour l’instant, il ne semble pas qu’Emmanuel Osei-Kuffour soit le prochain Steven Spielberg (Minority Report), si cela est possible, mais il ne fait aucun doute que peut s’occuper de ce qu’ils lui lancent.

Peu importe son goût vu par sa conviction narrative, une mise en scène déterminée, un montage rythmique et le travail impeccable de son casting

Cependant, il faut dire que dans les Dark Boxes il y a beaucoup plus de drame et de science-fiction que d’horreur, ce qui n’est pas un inconvénient car il n’y a pas besoin de faire autre chose, mais ce n’est pas ce à quoi Jason Blumhouse nous a habitués: pensons à la saga de Paranormal Activity (2007-2015), Sinister (Scott Derrickson, 2012), Eliminated (Levan Gabriadze, 2014), La visite, Multiple (M. Night Shyamalan, 2015, 2016), Let me out (Jordan Peele, 2017) ou La chasse (Craig Zobel, 2020), tous sont des films financés par ce prolifique producteur californien.

En fait, la seule horreur sur laquelle Emmanuel Osei-Kuffour et Stephen Herman prétendent se concentre une créature humaine dont le genre de mouvements tordus et croquants que nous connaissons d’autres films, comme The Exorcist (William Friedkin, 1973), The Exorcism of Emily Rose (Derrickson, 2005) et bien d’autres, de sorte que celle de Dark Boxes ne nous rend pas très nerveux en raison de la quantité d’antécédents. Et si à cela on ajoute ça son secret rappelle un épisode dès la première saison par The X-Files (Chris Carter, depuis 1993), le quinzième, mélangé au deuxième du onzième, Dark Boxes n’est pas très original.

Et même une scène onirique nous rappelle – jamais mieux dit par les circonstances du protagoniste – certains détails de Let me out and even of Us (Peele, 2019). Mais sa saveur au déjà vu est bien ignorée par sa conviction narrative évidente, une mise en scène déterminée, un cadrage mesuré, un montage rythmique et le travail impeccable de Mamoudou Athie (The Get Down) et Amanda Christine (OG) comme Nolan et Ava Wright, Phylicia Rashad (Creed: The Legend of Rocky) comme Dr. Lillian Brooks ou Tosin Morohunfola (Black Lightning) comme Gary.

Il fait plonger le spectateur dans son cauchemar supportable, attentif à ses virages et intéressé à savoir ce qui ne va pas avec le protagoniste et où il va

Parce que la vérité est que le manque d’innovation, si difficile à ce stade, n’est pas un obstacle à la réalisation d’un travail satisfaisant. Et, malgré la partition sobre de Brandon Roberts (Underwater), atmosphérique d’abord puis un peu plus expressive, Emmanuel Osei-Kuffour se débrouille à merveille dans Dark Boxes pour que le spectateur plonge dans le cauchemar supportable qu’il nous propose et reste très attentif aux rebondissements du récit, véritablement intéressé à savoir ce qui ne va pas chez le protagoniste, un gars dans un égarement immuable, et où les découvertes qui le traversent le mènent.

