Revoir en un coup d’œil

voici seulement deux personnages dans ce drame sexy et saisissant de claustrophobie, qui a été tourné pendant la pandémie et (si le public de Netflix l’avale) pourrait ouvrir la voie à des productions plus petites et belles.

Marie (ado préférée, Zendaya) a un os à choisir avec son petit ami scénariste-réalisateur, Malcolm (John David Washington de Tenet), qui a oublié de la remercier lors d’un discours de projection de presse. Au cours d’une soirée, le couple se livre à l’assassinat d’un personnage et, à un moment donné, un couteau de cuisine est agité. Tout cela fait partie du plaisir que nous ne pouvons pas dire où cette guerre des mots se dirige. Fellation? Effusion de sang? Tout semble possible.

Malcolm, qui vénère des cinéastes juifs comme William Wyler et Ben Hecht, a réalisé un film sur la lutte d’une jeune femme noire pauvre pour arrêter la drogue. Il estime qu’il a le droit de raconter cette histoire. Pas parce qu’il est noir, mais parce qu’il est un être humain. Ce qui exaspère la sardonique Marie, une ancienne toxicomane qui prétend que pratiquement chaque détail du film provient de son expérience vécue.