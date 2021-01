L’année commence avec ce qui devient une tradition lâche: un documentaire sur un athlète renommé des années 90 qui vise à donner une image plus complète. Cette fois-ci, c’est Tiger, un documentaire en deux parties de HBO Sports sur la superstar du golf Tiger Woods. Comme The Last Dance, qui a relaté la dernière saison de Michael Jordan avec les Chicago Bulls tout en réfléchissant à toute sa carrière, Tiger tente de compliquer le récit dominant d’une légende définie par son ascension fulgurante et sa chute tout aussi abrupte.

Même si vous ne connaissiez pas le golf, vous connaissiez probablement Tiger Woods. Si vous avez atteint la majorité dans les années 90 ou au début des années 90, il était impossible de ne pas connaître l’homme qui a amené Michael Jordan des célébrités au golf – un sport si traditionnellement restreint qu’Adam Sandler a pu faire une comédie à succès. où la seule vraie blague était “et si un golfeur était vraiment énervé tout le temps?”

Tiger Woods était un phénomène. Il avait le genre de talent générationnel qui devient synonyme de sport tout en redéfinissant ce qui est possible – malgré (ou à cause) du fait qu’il était si différent de ce qui était avant. C’est peut-être aussi pourquoi la renommée de Tiger Woods en tant que golfeur a été égale à sa notoriété en tant que fourrage à potins, alors que ses addictions et ses indiscrétions se sont accumulées pour une chute aussi voréneusement racontée que son ascension.

Pendant la majeure partie de ses trois heures environ, Tiger se sent comme un spécial Behind the Music étroitement concentré sur la vie de Tiger: les réalisateurs Matthew Heineman et Matthew Hamachek sont très intéressés par les premières années de Woods en tant qu’enfant prodige et la relation compliquée avec laquelle le golfeur a eu. son père contrôlant. C’est dans ce contexte que Tiger examine toute la carrière et la vie publique du golfeur: il décrit ses succès sans précédent comme dus en partie à l’éducation sans doute abusive que son père lui a donnée et à sa descente dans la dépendance aux analgésiques et l’infidélité comme la réponse d’un homme qui a été perdu après la mort de son père.

Dans la plupart des cas, Tiger réussit à humaniser la personne derrière les titres, même si cela fonctionne à distance. Woods lui-même apparaît principalement dans des images d’archives, à l’exception d’une brève apparition surprise à la fin du film. Son histoire est principalement racontée par les personnes qui l’entouraient à la hauteur de sa renommée: amis, rivaux, journalistes et amoureux forment une équipe hétéroclite de personnes prises dans l’ouragan de sa renommée. C’est une bonne exploration de la déshumanisation occasionnelle qui fait partie intégrante de la célébrité moderne, mais en même temps, le film a une portée si limitée qu’il ne peut pas tout à fait échapper à la fascination sinistre qu’il critique ostensiblement. Cela est particulièrement vrai dans sa deuxième partie, qui vire au sensationnalisme en traitant le scandale sexuel de Woods – la deuxième chose la plus connue à son sujet – comme un récit à suspense.

Tout comme The Last Dance, Tiger atteint presque la cible. Mais la production est entravée par l’implication de son sujet. Woods n’a laissé personne s’approcher trop près de chez lui, ce qui signifie que Tiger manque de la perspicacité que vous pouvez obtenir avec une lentille critique forte. Les deux compensent cela en se concentrant sur le phénomène de la renommée sur les hommes eux-mêmes. Ce sont des histoires moins sur les gens que sur la culture d’une manière totalement unique au sport professionnel.

Les athlètes constituent un bon instrument de mesure de nos préjugés culturels, car leur existence a tendance à soulever certaines questions éventuellement inconfortables: combien de pouvoir leur offrirons-nous? À quel point fixons-nous leurs défauts moraux perçus? Combien de recul donnons-nous quand ils ne s’en tiennent pas au sport? La race est également une partie inextricable de ces histoires. Les athlètes noirs gagnent des millions pour les cadres et divertissent les fans – ce qui conduit les deux groupes à un étrange sentiment de propriété sur eux. Cela se manifeste par une frénésie bienveillante lorsqu’ils se produisent, et cela peut être terriblement hostile lorsqu’ils ne le sont pas.

Pour Woods, ce sentiment de propriété publique s’est manifesté dans les manchettes continuelles au début des années 2000 au sujet de son mauvais comportement. Il n’a pas été puni par le public juste à cause d’une culture tabloïd salace; il a été puni parce que les gens avaient l’impression de ternir l’image blanche du golf professionnel. Il est sorti de la ligne. Il n’est pas difficile de faire le saut vers d’autres athlètes injustement décriés: Colin Kaepernick a outrepassé en protestant contre la brutalité policière; Serena Williams a été ratissée sur les braises pour ne pas être assez «sportive», ce qui est un code pour, ironiquement, ce qui se passe lorsqu’une femme se comporte comme l’un de ses collègues masculins. Certaines personnes qui aiment les Lakers détestent que LeBron James parle de l’actualité. Ces préjugés ne sont pas nouveaux et ils ne vont nulle part. Ils font partie de la façon dont nous racontons nos histoires de culture pop, des arguments de mauvaise foi qui dictent souvent la façon dont ces histoires sont encadrées dans notre mémoire.

Pourtant, la première ébauche d’un récit de célébrité est rarement exacte. C’est une histoire gérée, soigneusement orchestrée par les publicistes et les intérêts des entreprises. Le pouvoir des étoiles signifie de l’argent, et l’argent doit être protégé – mais la célébrité dicte également que les personnes célèbres semblent racontables, que le grand public soit au courant de certains aspects de leur vie personnelle. Et ainsi, l’infamie est collante. Si vous êtes Tiger Woods, les titres peuvent être difficiles à secouer.

Il est également rare que la culture pop offre au notoire une réévaluation minutieuse. Dernièrement, les stars des gros titres des potins des années 90 obtiennent un meilleur rap que la plupart des autres, se trouvant au confluent d’une industrie en manque de contenu et d’un public vorace de nouvelles histoires sur les héros avec lesquels ils ont grandi. Bien qu’il soit imparfait, Tiger peut servir de rappel que les histoires faciles ne sont pas nécessairement celles que nous devrions raconter. En vérité, nous devrions rencontrer nos héros – et réfléchir à qui sont vraiment les méchants.