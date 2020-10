Crobar, le bar de rock n ‘roll de fin de soirée trouvé sur Manette Street – le passage de Charing Cross Road à Greek Street – cherche à attirer 95000 £ pour assurer son avenir.

Le bar, contraint de fermer en juin après 19 ans de négoce, espère trouver une nouvelle maison. Écrivant sur crowdfunder.co.uk, le propriétaire Richard Thomas a déclaré: “Comme la plupart d’entre vous le savent, Covid-19 et la réponse des compagnies d’assurance et des propriétaires à ce désastre ont forcé The Crobar à cesser ses activités après 19 ans de rock impressionnant. rouler amusant.

«Cela ne fonctionnera pas! En juin, quand j’ai réalisé qu’il n’y avait aucun moyen de survivre, j’ai eu le cœur brisé. En plus de la perte évidente de tous nos emplois, j’ai été durement touchée par l’idée qu’il y a des amis Crobar que je vois régulièrement depuis des années avec des ânes, que je ne reverrai plus jamais.

«Je pensais réussir à quitter la rue Manette avec suffisamment d’argent pour acheter un nouveau bar. Malheureusement, c’était un vœu pieux. Le propriétaire avait d’autres idées et nous avons maintenant besoin de votre aide pour collecter des fonds pour recommencer, et pour être plus grands et meilleurs qu’avant.

Thomas estime qu’il aura besoin de 200000 £ pour ouvrir un nouveau bar à whisky et à musique à la fin de 2021, mais espère que 95000 £ provenant du financement participatif aideront à obtenir le reste grâce à un prêt de la banque. Thomas offre à ceux qui soutiennent la campagne une bière et une photo de la maison, ainsi que divers prix, notamment des photos encadrées, des t-shirts et des briquets Zippo de marque Crobar. Le propriétaire du bar a également été contraint de mettre en vente sa dernière bouteille de whisky Crobar, la bouteille numéro 666. Pour contribuer à la campagne, rendez-vous sur cette page.

Le bar a attiré certains des plus grands noms du rock et du métal au fil des ans, notamment Grohl, Bruce Dickinson d’Iron Maiden et Lars Ulrich de Metallica, mais sa réputation internationale s’est tellement développée qu’il a également servi P! Nk, Lady Gaga et l’acteur Kiefer. Sutherland.

Thomas a également écrit au premier ministre Boris Johnson pour lui demander une contribution. Une capture d’écran partagée sur Twitter montre son e-mail à Johnson, qui se lit comme suit: “Cher Premier ministre, Au début du mois de mars, je possédais une entreprise dynamique qui faisait du commerce depuis 19 ans. J’employais 11 personnes et payais environ 230 000 £ d’impôts par an. (soit un total de 4370 000 £).

«Maintenant, grâce à votre refus de faire payer aux compagnies d’assurance l’argent qu’elles doivent et à votre refus de faire aider les banques et les propriétaires à leurs locataires, mon entreprise a disparu, nous sommes tous au chômage, et vous ne percevrez aucun impôt.

«Je fais maintenant du financement participatif dans l’espoir de récolter des fonds pour redémarrer mon entreprise. Si je réussis, je peux réembaucher mon personnel et payer à nouveau des impôts. Peut-être aimeriez-vous faire un don dans le cadre de votre programme «Plan pour l’emploi». »