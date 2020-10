Après une première étape complètement virtuelle, les CrossFit Games 2020 se poursuivent à Aromas, en Californie. Les cinq meilleurs hommes et les cinq meilleures femmes se dirigeront vers le ranch familial du directeur des Jeux Dave Castro pour trois jours de compétition brutale, dont une partie sera diffusée sur CBS Sports. Voici quand les événements auront lieu et seront disponibles pour les téléspectateurs à la maison.

Le siège de CrossFit a publié mardi un communiqué de presse détaillant le programme de diffusion. Les Jeux débuteront officiellement le vendredi 23 octobre à 8 h HP. Il y a quatre blocs de diffusion programmés qui auront lieu le jour de l’ouverture, à partir de 8 h 00, 11 h 30, 14 h 00 et 16 h 00. CrossFit assurera la couverture des événements sur Pluto TV, games.crossfit.com et sur Facebook de la société. et les chaînes YouTube.

Les Jeux se poursuivent le samedi 24 octobre avec trois blocs d’événements programmés. Le premier, qui commence à 10 heures, heure du Pacifique, sera diffusé sur CBS, ainsi que les options de diffusion en continu susmentionnées. Les deux prochains événements, à partir de 13h20 et 16h, ne seront disponibles que sur les plateformes de streaming.

Les Jeux se termineront dimanche avec trois épreuves programmées pour aider à déterminer les athlètes les plus en forme dans les divisions masculine et féminine. Les émissions à 10 h, 12 h et 15 h seront toutes diffusées sur les plateformes de streaming. De plus, CBS Sports Network diffusera deux émissions de prévisualisation de 30 minutes menant aux CrossFit Games, ainsi qu’un documentaire de deux heures diffusé plus tard à l’automne.

Le quadruple champion Mat Fraser est en tête de la liste des athlètes masculins alors qu’il s’efforce de marquer l’histoire avec une cinquième médaille d’or. Un autre vétéran de Noah Ohlsen (deuxième place en 2019) le rejoindra. Justin Adler, Samuel Kwant et Justin Medeiros viendront compléter le top cinq alors qu’ils cherchent à atteindre le podium pour la toute première fois.

Le côté féminin de la compétition, en revanche, compte plusieurs vétérans des Jeux. La triple championne Tia-Clair Toomey est la favorite en route vers la compétition, mais la double championne Katrin Tanja Davidsdottir poussera pour une autre médaille d’or. Brooke Wells et Kari Pearce n’ont pas atteint le podium lors de leurs précédents voyages aux Jeux, mais les deux fourniront une compétition sérieuse. Enfin, Haley Adams reviendra aux Jeux pour la deuxième fois après avoir terminé sixième au classement général en tant que recrue en 2019.

Avant le premier événement vendredi, les athlètes des Jeux devront se rendre à Aromas, en Californie, et passer des tests COVID-19. Ils resteront dans leurs chambres respectives jusqu’à réception des résultats. S’ils sont négatifs, ils peuvent avancer et se préparer aux tests de Castro.

À un peu plus d’une semaine avant le début des Jeux, les 10 athlètes n’ont aucune idée de ce que seront les événements. Castro n’a rien dévoilé à part une allumeuse disant que les athlètes participeront aux CrossFit Games 2007 “et puis certains” au cours de la première journée. Cette allumeuse signifie qu’il y aura une forme de trail, une déchiqueteuse composée d’une rangée, de tractions et d’haltérophilie. Ils devront également faire le CrossFit Total, qui consiste à trouver un maximum d’une répétition sur le soulevé de terre, le back squat et l’épaule stricte.